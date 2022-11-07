Як діяти, якщо окупанти примусово вивезли дитину: у Мінреінтеграції пояснили

7 листопада 2022 , 13:45
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Джерело:

Кабмін

Росіяни продовжують викрадати дітей на окупованих територіях України. При цьому вивозять їх до Росії.

Так, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як діяти, якщо лихо вже сталося. Там оприлюднило алгоритм дій у разі, якщо дитину депортували росіяни. 

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Як діяти, якщо дитину примусово вивезли окупанти

У Мінреінтеграції закликали діяти раціонально, не панікувати й зібрати якомога більше інформації про дитину, яку вивезли незаконно.

При цьому Національне інформаційне бюро пропонує такий алгоритм дій:

  1. Зберіть та повідомте дані про депортовану дитину та обставини таких подій: 
  • прізвище, ім'я, по батькові дитини, дату народження, місце проживання;
  • звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин;
  • була вона з батьками чи у супроводі інших осіб;
  • останнє відоме місце або поточне місце її перебування;
  • особливі прикмети дитини;
  • контакти батьків або родичів, а також особи, яка повідомила про депортацію.

  1. Записуйте всю зібрану інформацію відразу після її отримання, щоб зберегти хронологію подій.
  2. Якщо є фото дитини, фото/відео підтвердження депортації дитини, негайно повідомте про це у Національне інформаційне бюро (на електронну пошту nib.uncp.info@gmail.com або заповніть форму на сайті).
  3. Якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі)? – порадьте їм звертатись до:
  • дипломатичних установ країн-партнерів або України (у разі їх роботи на території країни перебування);
  • міжнародних місій, таких як Міжнародна організація з міграції (МОМ);
  • Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA);
  • ЮНІСЕФ;
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста;
  • УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).

Повідомити про примусове вивезення дитини можна до:

  1. Національного інформаційного бюро:
    • цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65;
    • за допомогою чатботів у Telegram та у Viber @nib_uncp_bot;
    • заповнивши форми на сайтах Національне інформаційне бюро та Діти війни;
  2. Мінреінтеграції: гаряча лінія – 15-48;
  3. Офісу Генерального прокурора;
  4. Служби безпеки України: 0 800 501 482;
  5. Національної поліції: 102;
  6. Підрозділів ювенальної поліції – Telegram-канал @poshukditei_bot.

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Автор: Марія Волошин