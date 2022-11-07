Так, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как действовать, если беда уже произошла. Там обнародовали алгоритм действий в том случае, если ребенка депортировали россияне.

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Как действовать, если ребенка принудительно вывезли оккупанты

В Минреинтеграции призвали действовать рационально, не паниковать и собрать как можно больше информации о незаконно вывезенном ребенке.

При этом Национальное информационное бюро предлагает следующий алгоритм действий:

  1. Соберите и сообщите данные о депортированном ребенке и обстоятельствах:
  • фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, место жительства;
  • откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах;
  • был ли он с родителями или в сопровождении других лиц;
  • последнее известное место или текущее место его пребывания;
  • особые приметы ребенка;
  • контакты родителей или родственников, а также лица, сообщившего о депортации.
  1. Записывайте всю собранную информацию сразу же после ее получения, чтобы сохранить хронологию событий.
  2. Если есть фото ребенка, фото/видео подтверждение депортации ребенка, немедленно сообщите об этом в Национальное информационное бюро (по электронной почте nib.uncp.info@gmail.com или заполните форму на сайте).
  3. Если с вами на связь вышли лица, сопровождающие ребенка (родители, родственники) – посоветуйте им обращаться к:
  • дипломатическим учреждениям стран-партнеров или Украины (в случае их работы на территории страны пребывания);
  • международным миссиям, таких как Международная организация по миграции (МОМ);
  • Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA);
  • ЮНИСЕФ;
  • Международный Комитет Красного Креста;
  • УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).

Сообщить о принудительном вывозе ребенка можно в:

  1. Национальное информационное бюро:
    • круглосуточная горячая линия: 16-48 и +38 (044) 287-81-65;
    • с помощью чатов в Telegram и Viber @nib_uncp_bot;
    • заполнив формы на сайтах Национального информационного бюро и Дети войны;
  2. Минреинтеграции: горячая линия – 15-48;
  3. Офис Генерального прокурора;
  4. Службу безопасности Украины: 0800501482;
  5. Национальную полицию: 102;
  6. Подразделения ювенальной полиции – Telegram-канал @poshukditei_bot.

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