Так, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як діяти, якщо лихо вже сталося. Там оприлюднило алгоритм дій у разі, якщо дитину депортували росіяни.
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Як діяти, якщо дитину примусово вивезли окупанти
У Мінреінтеграції закликали діяти раціонально, не панікувати й зібрати якомога більше інформації про дитину, яку вивезли незаконно.
При цьому Національне інформаційне бюро пропонує такий алгоритм дій:
- Зберіть та повідомте дані про депортовану дитину та обставини таких подій:
- прізвище, ім'я, по батькові дитини, дату народження, місце проживання;
- звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин;
- була вона з батьками чи у супроводі інших осіб;
- останнє відоме місце або поточне місце її перебування;
- особливі прикмети дитини;
- контакти батьків або родичів, а також особи, яка повідомила про депортацію.
- Записуйте всю зібрану інформацію відразу після її отримання, щоб зберегти хронологію подій.
- Якщо є фото дитини, фото/відео підтвердження депортації дитини, негайно повідомте про це у Національне інформаційне бюро (на електронну пошту nib.uncp.info@gmail.com або заповніть форму на сайті).
- Якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі)? – порадьте їм звертатись до:
- дипломатичних установ країн-партнерів або України (у разі їх роботи на території країни перебування);
- міжнародних місій, таких як Міжнародна організація з міграції (МОМ);
- Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA);
- ЮНІСЕФ;
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста;
- УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).
Повідомити про примусове вивезення дитини можна до:
- Національного інформаційного бюро:
• цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65;
• за допомогою чатботів у Telegram та у Viber @nib_uncp_bot;
• заповнивши форми на сайтах Національне інформаційне бюро та Діти війни;
- Мінреінтеграції: гаряча лінія – 15-48;
- Офісу Генерального прокурора;
- Служби безпеки України: 0 800 501 482;
- Національної поліції: 102;
- Підрозділів ювенальної поліції – Telegram-канал @poshukditei_bot.
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