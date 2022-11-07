Так, россияне с 24 февраля уже убили 430 украинских детей. При этом 820 детей получили ранения в результате военных действий в Украине.

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Сколько детей пострадали и учебных заведений разрушил агрессор

По состоянию на утро 7 ноября более 1250 детей пострадали из-за полномасштабного вторжения агрессора. Эти цифры не окончательны.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

  • Донецкой – 420;
  • Харьковской – 263;
  • Киевской – 116;
  • Николаевской – 77;
  • Запорожской – 70;
  • Черниговской – 68;
  • Луганской – 64;
  • Херсонской – 58;
  • Днепропетровской – 31.

Из-за бомбардировок и обстрелов России повреждено также более 2,7 тысячи учебных заведений в нашем государстве. 332 из них разрушены полностью.

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Что делать учителям, выехавшим из оккупации

  • Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что делать выехавшим из оккупации педагогам.
  • Если школа уничтожена вместе с документами, а доступы к казначейским счетам потеряли, учителя могут устроиться на работу в другое учебное заведение на подконтрольных Украине территориях.
  • Для этого педагоги, которые не могут уволиться с предыдущего места работы из-за потери документов, должны обратиться в ближайший центр занятости с письменным заявлением. "Прошу уволить меня из-за того, что я вынужден/-а уехать. Документы потеряны. Но прошу считать меня от (указать дату) уволенным/-ой с предыдущего места работы, рассказал Горбачев о тексте заявления.
  • Также, по его словам, со следующего дня человек может официально устраиваться на работу в другую школу.