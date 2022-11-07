Так, россияне с 24 февраля уже убили 430 украинских детей. При этом 820 детей получили ранения в результате военных действий в Украине.

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Сколько детей пострадали и учебных заведений разрушил агрессор

По состоянию на утро 7 ноября более 1250 детей пострадали из-за полномасштабного вторжения агрессора. Эти цифры не окончательны.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 420;

Харьковской – 263;

Киевской – 116;

Николаевской – 77;

Запорожской – 70;

Черниговской – 68;

Луганской – 64;

Херсонской – 58;

Днепропетровской – 31.

Из-за бомбардировок и обстрелов России повреждено также более 2,7 тысячи учебных заведений в нашем государстве. 332 из них разрушены полностью.

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