Труїтиме російською пропагандою: колаборантка в одному з облцентрів України далі вчитиме дітей
Джерело:Сергій Горбачов
В Україні продовжують виявляти колаборантів, які підтримують Росію та її агресію проти України. Серед зрадників є чимало вчителів.
Недавно педагогиню-колаборантку виявили на Харківщині. А тепер зрадницею виявилася вчителька у Житомирі.
Читайте На Харківщині педагог зрадила Україну: що їй загрожує
Учителька із Житомира надалі русифікуватиме дітей
Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов повідомив, що суд визнав винною у колабораціонізмі вчительку із Житомира. Однак вона надалі працюватиме з дітьми.
Розповідатиме їм про "адіннарот", називаючи трагедію Бучі "фейком",
– зауважив Горбачов.
Освітній омбудсмен уточнив, що учительку-колаборантку мали б покарати позбавленням права працювати за професією терміном на 10 років. Але вчительці із Житомира не заборонили працювати у школі. Тож, за словами Горбачова, вона знову зможе "труїти дітей російською пропагандою". Освітній омбудсмен при цьому вважає, що "щось не так в наших законах...".
На Харківщині також виявили колаборантку серед педагогів
- На Харківщині СБУ затримала та повідомила про підозру у колабораціонізмі директорці ліцею.
- Вона впроваджувала освітні стандарти Росії на території області.
- Працювала "педагог" у селищі міського типу Великий Бурлук. Цей населений пункт перебував під окупацією Росії протягом лютого – вересня 2022 року.
- Російські стандарти у ліцеї колаборантка почала запроваджувати з кінця липня. Попередньо отримала таку вказівку від так званого "голови" окупаційної адміністрації Великого Бурлука.
- Підлеглим вчителям директорка повідомила, що з 1 вересня навчання у ліцеї буде російською мовою та за російською програмою і підручниками окупантів. Книги з Росії завезли до освітнього закладу на початку навчального року.
- За протиправну діяльність цій "вчительці" загрожують виправні роботи, в'язниця, а також позбавлення права вчителювати та очолювати заклад освіти терміном на 10 – 15 років.
Чи всіх учителів на деокупованих територіях вважатимуть зрадниками
Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, що відповідно до Кримінального кодексу, того, хто працює на окупанта, вважатимуть колаборантом. При цьому така людина отримає покарання за свою діяльність. Однак, за словами Горбачова, часто вчителям погрожує окупаційна "влада". Тож вони змушені працювати під примусом, адже бояться за своє життя і життя своїх рідних. Хоча є й такі освітяни, котрі палять вишиванки та допомагають організовувати "референдуми".
Тож освітній омбудсмен переконаний, що стаття № 111 – 1 Кримінального Кодексу потребує уточнення.