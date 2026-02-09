Блогерка порівняла діалекти Закарпаття та Миколаївщини: деякі слова неможливо вгадати

Українські діалекти – це родзинка нашої мови. Однак, звичні повсякденні слова в різних діалектах можуть відрізнятися від літературної та видаватися незрозумілими.

Розповідаємо про найпоширеніші слова на діалектах Закарпатської та Миколаївської областей з блогу популяризаторки закарпатського діалекту Креативної Жони (Христини Готри).

Дивіться також Точно не "дєдушка": як автентично назвати батька своєї мами або тата українською

Ви розумієте ці діалектизми Закарпаття та Миколаївщини?

Блогерка та популяризаторка закарпатської "бисіди" Христина Готра, пропонує порівняння низки діалектів з різних куточків України. Це дає змогу зрозуміти і почути живу мову різних регіонів країни. І, як не дивно, діалектизми суттєво відрізняються від літературної мови та не завжди зрозумілі в інших областях.

У своємо черговому відео, разом з подругою, студенткою з Миколаївщини, вона пропонує добірку щоденних слів, які суттєво різняться за звучанням:

Словничок дівчат (далі М – Миколаївщина, З – Закарпаття):

Гострий перець: З – попирь, М – пец.

Мити: З – харити, М – драяти.

Мабуть: З – майжень, М – походу.

Заклик іти: З – поть, М – гайда.

Пакет: З – міщук, М – пакетік.

Насміхатися: З – глумитися, М – чмирити

Гримати: З – дуркати, М – гупати.

Людина з задиркуватим носом, чи горделива: З – гоноровий, М – керпатий.

М'яке заперечення: З – богати того, М – та нє.

Потроху: З – помалє, М – по чуть-чуть.

Забруднити: З – замастити, М – запацькати.

Дрібні гроші: З – копійки, М – путок.

Ось так можуть різнитися побутові слова у різних діалектах. Раніше 24 Канал, писав про порівняння слів з львівської ґвари та закарпатської бисіди.

Як звучать діалекти: дивіться відео

Що характерне для діалектів Закарпаття та Миколаївщини?

Українська мова містить 15 діалектів, що сформувалися під впливом особливостей історичного розвитку регіонів та сусідством з носіями інших мов. Через це, розмовна мова може бути незрозумілою в інших областях.

Закарпатський діалект сформувався під впливом угорської, словацької, румунської та інших мов. У фонетиці збереглися архаїчні звуки та специфічна вимова, наприклад, "й" у позиціях, де літературна мова має "і"). Має особливі закінчення у відмінках, нестандартні форми дієслів. Крім того, вважається одним із найскладніших для розуміння серед українських діалектів

Миколаївський діалект (південно-східне наріччя) формувався на степових землях під впливом переселенців із різних регіонів України та сусідніх мов – російської, болгарської, грецької. У фонетиці характерне "ґ" майже не вживається, часто чути оглушення приголосних. Має чимало своїх південно-східних діалектизмів. Для діалекту характерні спрощені форми дієслів, іноді втрата закінчень у множині. Однак, мова більше наближена до літературної, ніж закарпатська, але має виразний південний колорит.

Який діалект ближчий і зрозуміліший вам?