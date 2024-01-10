У школах та дитсадках Одещини знову змінюють формат навчання

Днями на Одещині через негоду навчальні заклади перевели на дистанційну форму навчання. Так учні та студенти вчаться протягом 9-10 січня.

З 11 січня у закладах освіти області знову змінюють формат навчання. Учні та студенти повертаються до звичного формату навчання.

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У навчальних закладах Одещини змінюють формат навчання

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що у закладах освіти області з 11 січня відновлюють очне та змішане навчання.

Заклади будуть працювати у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали на початку навчального року – очну чи змішану,

– повідомив Кіпер.

Як зараз вчаться учні в Україні

Більшість учнів в Україні вже повернулася на навчання після зимових канікул.

Другий семестр для них стартував 8 січня.

У яких школах відновили навчання після зимових канікул, читайте за посиланням.

Зауважимо також, що прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що надійні укриття мають 88% шкіл. Ними забезпечені 93% учнів і вчителів.

Він також повідомив, що у школах України формують Службу освітньої безпеки.

У навчальних закладах перебуватимуть навчені офіцери поліції вже з весни цього року.