С 11 января в учебных заведениях области снова меняют формат обучения. Учащиеся и студенты возвращаются к обычному формату обучения.

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В учебных заведениях Одесщины изменяют формат обучения

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в учебных заведениях области с 11 января возобновляют очное и смешанное обучение.

Заведения будут работать в своем обычном режиме. Согласно тому, какую форму обучения они избрали в начале учебного года – очную или смешанную,

– сообщил Кипер.

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