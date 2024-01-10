З 11 січня у закладах освіти області знову змінюють формат навчання. Учні та студенти повертаються до звичного формату навчання.

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У навчальних закладах Одещини змінюють формат навчання

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що у закладах освіти області з 11 січня відновлюють очне та змішане навчання.

Заклади будуть працювати у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали на початку навчального року – очну чи змішану,

– повідомив Кіпер.

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