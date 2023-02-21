Річниця повномасштабного вторгнення Росії: як працюватимуть школи у Львові цього тижня

У кількох містах України учні протягом наступних двох-трьох днів вчитимуться онлайн. Школи у Львові самі ухвалюватимуть рішення щодо формату навчання.

Так, на онлайн-навчання можуть переводити учнів в окремих містах. Очільник управління Львівської міськради Андрій Закалюк розповів, чи рекомендувало щось Міносвіти.

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Як працюватимуть школи у Львові цього тижня

Закалюк зауважив, що Міносвіти не давало окремих рекомендацій щодо обов'язкового формату навчання учнів найближчими днями.

Педагогічна рада може сама вирішувати це питання, залежно від бажання батьків,

– акцентував очільник управління освіти ЛМР.

І додав, що окремі школи у Львові будуть проводити навчання офлайн. Є й такі, які 23 – 24 лютого перейдуть на онлайн-навчання.

Як вчитимуться учні в інших містах України

Івано-Франківськ

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа, яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

В Івано-Франківську учні вчитимуться онлайн протягом 23 – 24 лютого, повідомив очільник міста Руслан Марцінків в онлайн-зверненні.

Бровари

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що у Броварах у зв'язку з загрозою провокацій та можливих обстрілів військами Росії протягом 22 – 24 лютого школи переводять на онлайн-форму навчання.

Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

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