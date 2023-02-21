Річниця повномасштабного вторгнення Росії: як працюватимуть школи у Львові цього тижня

21 лютого 2023, 13:14
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Джерело:

ЛМР

У кількох містах України учні протягом наступних двох-трьох днів вчитимуться онлайн. Школи у Львові самі ухвалюватимуть рішення щодо формату навчання.

Так, на онлайн-навчання можуть переводити учнів в окремих містах. Очільник управління Львівської міськради Андрій Закалюк розповів, чи рекомендувало щось Міносвіти. 

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Як працюватимуть школи у Львові цього тижня 

Закалюк зауважив, що Міносвіти не давало окремих рекомендацій щодо обов'язкового формату навчання учнів найближчими днями.

Педагогічна рада може сама вирішувати це питання, залежно від бажання батьків,
– акцентував очільник управління освіти ЛМР. 

І додав, що окремі школи у Львові будуть проводити навчання офлайн. Є й такі, які 23 – 24 лютого перейдуть на онлайн-навчання. 

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Як вчитимуться учні в інших містах України 

  • Івано-Франківськ

В Івано-Франківську учні вчитимуться онлайн протягом 23 – 24 лютого, повідомив очільник міста Руслан Марцінків в онлайн-зверненні.

  • Бровари

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що у Броварах у зв'язку з загрозою провокацій та можливих обстрілів військами Росії протягом 22 – 24 лютого школи переводять на онлайн-форму навчання.

Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

  • Черкаси

Учні у Черкасах протягом 23 – 24 лютого також навчатимуться дистанційно. Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко.

Автор: Марія Волошин