Так, на онлайн-навчання переводять школи в Івано-Франківську, Черкасах та Броварах, що на Київщині. Скільки там школярі вчитимуться дистанційно, читайте на 24 Каналі.
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Як вчитимуться школярі у Франківську
В Івано-Франківську учні вчитимуться онлайн протягом 23 – 24 лютого. Школи змінюють формат роботи через можливу загрозу обстрілів Росії у річницю вторгнення. Про це повідомив очільник міста Руслан Марцінків в онлайн-зверненні.
Все-таки річниця великої війни. Ворог любить такі дати, тому краще все ж перестрахуватися,
– наголосив він.
Як триватиме навчання у школах Броварів
Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що у Броварах у зв'язку з загрозою провокацій та можливих обстрілів військами Росії протягом 22 – 24 лютого школи переводять на онлайн-форму навчання.
Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.
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Як вчитимуться учні у Черкасах
Учні у Черкасах протягом 23 – 24 лютого також навчатимуться дистанційно. Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко.
За його словами, таке рішення ухвалили через можливі обстріли ворога.