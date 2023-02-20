Про це розповів освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. І зауважив, що діти у такому віці потребують безпосереднього контакту із вчителем.

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Горбачов наголосив, що він та інші освітяни переконані, що на різних територіях України за найменшої можливості треба відновлювати очне навчання саме для початкової школи.

Він також розповів, що у часи пандемії проводили чимало досліджень: у Нідерландах – для початкової школи та у Єгипті – для університетів.

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За даними досліджень, чим старша людина, тим вона ефективніше використовує дистанційну форму здобуття освіти, бо вона вже має сформовані навички інтелектуальної діяльності, роботи з цифровими технологіями.

Водночас для маленьких дітей, для початкової школи – це просто критично, бо дитина у такому віці потребує безпосереднього контакту із вчителем,

– заявив освітній омбудсмен.

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