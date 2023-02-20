Про це розповів освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. І зауважив, що діти у такому віці потребують безпосереднього контакту із вчителем.
Важливо З якими викликами найбільше стикаються у навчанні школярі у час війни
Яким дітям не підходить дистанційне навчання
Горбачов наголосив, що він та інші освітяни переконані, що на різних територіях України за найменшої можливості треба відновлювати очне навчання саме для початкової школи.
Він також розповів, що у часи пандемії проводили чимало досліджень: у Нідерландах – для початкової школи та у Єгипті – для університетів.
За даними досліджень, чим старша людина, тим вона ефективніше використовує дистанційну форму здобуття освіти, бо вона вже має сформовані навички інтелектуальної діяльності, роботи з цифровими технологіями.
Водночас для маленьких дітей, для початкової школи – це просто критично, бо дитина у такому віці потребує безпосереднього контакту із вчителем,
– заявив освітній омбудсмен.
Читайте Чи продовжать в Україні реформу шкільного харчування
З якими викликами найбільше стикаються у навчанні школярі у час війни
- Українські школярі у час повномасштабної війни зіштовхнулися зі значними труднощами у навчанні.
- Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що на сьогодні в Україні близько 1,6 мільйона учнів вчиться дистанційно. З них – 70 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій.
- І додав, що найбільшими викликами під час такого формату навчання є відсутність інтернету та відключення світла.
- Водночас Шкарлет запевнив, що вчителі навчилися працювати і в таких умовах.