Об этом рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. И заметил, что дети в таком возрасте нуждаются в непосредственном контакте с учителем.
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Каким детям не подходит дистанционное обучение
Горбачев подчеркнул, что он и другие педагоги убеждены, что на разных территориях Украины при малейшей возможности нужно возобновлять очное обучение именно для начальной школы.
Он также рассказал, что во времена пандемии проводилось множество исследований: в Нидерландах – для начальной школы и в Египте – для университетов.
По данным исследований, чем старше человек, тем он эффективнее использует дистанционную форму получения образования, так как он уже имеет сложившиеся навыки интеллектуальной деятельности, работы с цифровыми технологиями.
В то же время для маленьких детей, для начальной школы – это просто критично, потому что ребенок в таком возрасте нуждается в непосредственном контакте с учителем,
– заявил образовательный омбудсмен.
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С какими вызовами больше всего сталкиваются школьники во время войны
- Украинские школьники во время полномасштабной войны столкнулись со значительными трудностями в обучении.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что на сегодня в Украине около 1,6 миллиона учеников учится дистанционно. Из них – 70 тысяч детей с временно оккупированных территорий.
- И добавил, что самыми большими вызовами во время такого формата обучения является отсутствие интернета и отключение света.
- В то же время, Шкарлет заверил, что учителя научились работать и в таких условиях.