Так, на онлайн-обучение переводят школы в Ивано-Франковске, Черкассах и Броварах Киевской области. Сколько школьники будут учиться дистанционно, читайте на 24 Канале.

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Как будут учиться школьники во Франковске

В Ивано-Франковске ученики будут учиться онлайн в течение 23 – 24 февраля. Школы меняют формат работы из-за возможной угрозы обстрелов России в годовщину вторжения. Об этом сообщил глава города Руслан Марцинкив в онлайн-обращение.

Все-таки годовщина великой войны. Враг любит такие даты, поэтому лучше все же перестраховаться,

– подчеркнул он.