Так, на онлайн-обучение переводят школы в Ивано-Франковске, Черкассах и Броварах Киевской области. Сколько школьники будут учиться дистанционно, читайте на 24 Канале.
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Как будут учиться школьники во Франковске
В Ивано-Франковске ученики будут учиться онлайн в течение 23 – 24 февраля. Школы меняют формат работы из-за возможной угрозы обстрелов России в годовщину вторжения. Об этом сообщил глава города Руслан Марцинкив в онлайн-обращение.
Все-таки годовщина великой войны. Враг любит такие даты, поэтому лучше все же перестраховаться,
– подчеркнул он.
Как будет продолжаться учеба в школах Броваров
Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, которые в Броварах в связи с угрозой провокаций и возможных обстрелов войсками России в течение 22 – 24 февраля школы переводят на онлайн-форму обучения.
Детсады будут работать в обычном режиме.
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Как будут учиться ученики в Черкассах
Ученики в Черкассах в течение 23 – 24 февраля также будут учиться дистанционно. Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.
По его словам, такое решение приняли из-за возможных обстрелов врага.