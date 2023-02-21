Так, на онлайн-навчання можуть переводити учнів в окремих містах. Очільник управління Львівської міськради Андрій Закалюк розповів, чи рекомендувало щось Міносвіти.
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Як працюватимуть школи у Львові цього тижня
Закалюк зауважив, що Міносвіти не давало окремих рекомендацій щодо обов'язкового формату навчання учнів найближчими днями.
Педагогічна рада може сама вирішувати це питання, залежно від бажання батьків,
– акцентував очільник управління освіти ЛМР.
І додав, що окремі школи у Львові будуть проводити навчання офлайн. Є й такі, які 23 – 24 лютого перейдуть на онлайн-навчання.
Як вчитимуться учні в інших містах України
Івано-Франківськ
В Івано-Франківську учні вчитимуться онлайн протягом 23 – 24 лютого, повідомив очільник міста Руслан Марцінків в онлайн-зверненні.
Бровари
Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що у Броварах у зв'язку з загрозою провокацій та можливих обстрілів військами Росії протягом 22 – 24 лютого школи переводять на онлайн-форму навчання.
Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.
Черкаси
Учні у Черкасах протягом 23 – 24 лютого також навчатимуться дистанційно. Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко.