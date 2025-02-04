Частину шкіл на Рівненщині перевели на дистанційне навчання
- На Рівненщині 28 шкіл перевели на дистанційний формат роботи.
- Причина – загострення захворюваності на грип та ГРЗ.
На Рівненщині 28 шкіл перевели на дистанційний формат роботи. З них 7 розташовані в обласному центрі.
Причиною такого рішення стало загострення захворюваності на грип та ГРЗ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Рівненської ОДА Олександра Коваля.
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Частина учнів на Рівненщині вчитиметься дистанційно
Посадовець повідомив, що упродовж минулого тижня в області фіксують зростання захворюваності на 25%.
Медики зафіксували 8575 випадків. Це на 22% перевищує епідпоріг. Доручив департаменту охорони здоров'я моніторити ситуацію та вживати передбачених заходів,
– уточнив Коваль.
І додав, що запобігти захворюванню також допоможуть елементарні правила гігієни.
Частіше мийте руки, провітрюйте приміщення, минайте місця скупчення людей. Якщо ж з'явилися симптоми, звертайтеся до лікаря,
– нагадує очільник Рівненської ОВА.
Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
Учні на Хмельниччині також вчилися дистанційно
- У Нетішині через ускладнення епідеміологічної ситуації 24 січня також запровадили карантин у закладах освіти.
- Учнів перевели на дистанційне навчання.
- До 31 січня включно дистанційно навчалися учні ліцею, гімназій "Енергія", "Ерудит", гімназії "Гармонія", закладів позашкільної освіти.