"Немає світла, тепла, інтернету": як реагують батьки на запровадження дистанційки

Через суттєве погіршення погодних умов уряд України 8 січня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі. Посадовці рекомендували перехід на дистанційку або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня.

Фінальні рішення ухвалюють на місцях. Чимало закладів освіти таки переводять на дистанційний формат навчання, зазначає 24 Канал.

Дивіться також Дистанційне навчання чи продовження канікул: які рішення ухвалили у регіонах

Як реагують українці на рішення посадовців?

Українці активно відреагували на рішення щодо змін. Зокрема, стосовно зміни очного формату навчання на дистанційний. Свої думки вони залишили під дописом у фейсбуці до допису Osvita.ua.

Ось що написали:

Яке дистанційне навчання при таких графіках відключення? Чи може вони не відключатимуть світло?

А просто подарувати дітям тиждень додаткових канікул?

Раніше призупиняли навчальний процес при -20. Зараз мороз обіцяють до -10. Навіщо себе дурити: в будинках світла немає 7 годин поспіль, дадуть на 3 години і знов на 4 години немає світла. Немає світла – нема тепла, нема інтернету. Яка "дистанційка"? Де візьметься той інтернет?

Люди обурюються не тому, що скасовується або переноситься початок навчання. Люди обурюються, що без світла проводити дистанційне навчання – це безглуздя. Як це втілювати батькам? А вчителям? Освітні втрати неймовірних масштабів, а ми і далі копаємо прірву.

Дистанційне навчання з графіками відключення 2/2? Не смішіть!

А як будуть діти навчатися без світла?



Як батьки реагують на зміни в освітньому процесі / скриншот

Дивіться також Школи Києва міняють формат навчання через негоду і атаки: що чекає на учнів

Як навчатимуться учні в Україні?