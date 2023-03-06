Дитина отримала погану оцінку в школі: як правильно реагувати батькам

6 березня 2023, 18:34
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Іноді може виникнути ситуація, коли дитина отримала погану оцінку в школі. І часто батьки зляться, сварять чи навіть карають дитину. Проте треба вміти правильно реагувати, щоб погана оцінка стала важливим досвідом, а не закономірністю.

Низькі оцінки можуть бути стресуючим як для дітей, так і для батьків. Але тут важливо розуміти, що вони не є остаточною оцінкою здібностей чи розуміння дитиною матеріалу, передає 24 Канал.

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Як реагувати на низьку оцінку дитини

Ми підготували кілька порад, які можуть допомогти батькам ефективно реагувати на низькі оцінки дітей:

  • Прийміть ситуацію спокійно

Перш за все, не варто кричати на дитину. Подібна реакція поставить ваше чадо в стан оборони і ситуація може швидко вийти з-під контролю. Це також може привести до того, що діти в майбутньому почнуть приховувати погані оцінки.

  • Не панікуйте

Варто пам'ятати, що низька оцінка не є остаточною і не визначає майбутніх успіхів вашої дитини.

А якщо це перший раз, коли ваша дитина отримала погану оцінку, то подумайте про події, які відбулися в її житті. Можливо, був переїзд через війну, зміна школи тощо – це може впливати на дітей і призвести до тимчасового зниження оцінок.

До того ж, деякі предмети або окремі теми уроків даються дітям важче через складність матеріалу або особливостей навчальної програми. Зверніть увагу на індивідуальні здібності учня.

  • Спілкуйтесь з дитиною

Обов’язково поговоріть з дитиною про те, що відбувається в класі та чи є якісь проблеми з розумінням матеріалу.

Згодом постійно розмовляйте зі своєю дитиною про її успіхи та труднощі у навчанні,про її враження від навчання. А також з'ясуйте, що саме їй допомагає у засвоєнні матеріалу.


Обговорюйте з дитиною результати навчання / Фото Pexels

  • Не критикуйте дитину

Ніколи не варто критикувати дитину за низькі оцінки. Замість цього допоможіть дитині знайти рішення індивідуально або разом з вчителем.

Якщо дитина має проблеми з темою чи предметом організуйте додаткові заняття або індивідуальний підхід.

  • Підтримуйте дитину

Скажіть вашій малечі позитивні слова, підтримайте та допоможіть зрозуміти, що вона є важливою для вас, незалежно від її успіхів в навчанні.

Деякі діти можуть відчувати великий тиск та стрес, коли отримують низькі оцінки. У таких випадках, допомога професійних психологів може бути корисною.

Крім того, можна поговорити з вчителем – попросіть його/її детально прокоментувати успішність вашої дитини.

Варто відстежувати прогрес дитини

Вам варто разом з дитиною поставити цілі на основі результатів успішності. Для цього почніть відстежувати успіхи за дні, тижні і місяці до наступної перевірки успішності.

Є кілька способів відстежувати прогрес вашої дитини:

  • Регулярно відстежуйте і обговорюйте з дитиною досягнення.
  • Створіть план навчання разом зі своєю дитиною, в якому буде вказано, які предмети вона повинна вивчати, терміни виконання завдань та очікувані результати.
  • Дотримуйтесь розкладу та забезпечуйте свою дитину необхідними умовами для навчання, наприклад, тишею та належним обладнанням.
  • Проводьте ретроспективу – задавайте дитині питання про його прогрес: "Що вийшло?", "Що не вийшло?".
  • Хваліть за досягнення і обговорюйте проблеми, які завадили досягти мети, шукайте вихід разом. Перевіряйте оцінки по виконаним завданням.

І коли ваша дитина досягне мети, обов’язково відзначте це. Наприклад, можете влаштувати святкову сімейну вечерю з піцою та переглядом фільмів, купіть нову іграшку тощо. Винагорода є чудовим способом підвищити мотивацію і сформувати у дитини навички постановки цілей

Автор: Марія Бондар