"єКнига": у Дії запрацювала нова програма

У рамках нової програми "єКнига" усі українці, яким цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати на свою картку гроші для купівлі книг. Проте послуга поширюється лише на книжки, що видані українською мовою.

На книги 18-річним українцям виділять 908 гривень, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Як можна оформити виплату

Проєкт "єКнига" стартував у рамках "Зимової єПідтримки". Щоб скористатися послугою, громадянам України, яким виповнилося 18 років, потрібно зайти в Дію та обрати в Сервісах "єКнига". Після цього відкрити рахунок в одному з банків зі списку та подати заявку на виплату.

Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги,

– каже Шмигаль.

Він також додав, що така ініціатива має на меті не лише заохотити молодь до читання, а й підтримати українську книговидавничу галузь, виробничі потужності якої постраждали від російських обстрілів.

Для участі в програмі у Дії необхідно мати паспорт та податковий номер, а заявку на виплату можна подати протягом одного року з дати, коли громадянинові України виповнилося 18 років.

Зазначимо, що кошти можна витратити не лише на паперові, а й на електронні та аудіокниги. Повний перелік книгарень, які долучилися до програми, є на сайті Українського інституту книги.

Проєкт реалізовано Міністерством культури та стратегічних комунікацій спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Українським інститутом книги за сприяння "Проєкту підтримки Дія".