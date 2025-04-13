Ректор одного з київського вишів виявився доларовим мільйонером
- Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку Дмитро Леонов виявився доларовим мільйонером, хоча його офіційна зарплата становила торік лише 380 гривень на місяць.
- Леонов та його дружина володіють кількома об'єктами нерухомості та автомобілями, а також зберігають значні суми грошей у готівці та позичають великі суми.
Ректор одного із закладів вищої освіти Києва виявився доларовим мільйонером. І це попри дуже малу зарплату.
Мовиться про ректора Українського інституту розвитку фондового ринку Дмитра Леонова. Про це свідчать дані його електронної декларації, передають УНН.
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Ректор Дмитро Леонов – доларовий мільйонер
Ректор вказав, що його зарплата – 380 гривень на місяць.
За 2024 рік він заробив 4 612 гривень. А роком раніше взагалі 2 979 гривень.
Тобто його середньомісячна зарплата за 2024 рік складала 384 гривні з податками і зборами, а у 2023 році – 248 гривень на місяць.
Дружина ректора за рік заробила 46 330 гривень.
При цьому у ректора інституту разом з дружиною є три квартири, три паркомісця, дача (це все у Києві) та житловий будинок під Києвом. У дружини є також два автомобілі: JEEP RENEGADE та MERCEDES-BENZ GLE 250, які вони купили під час війни за 100 тисяч гривень і 1 365 000 гривень відповідно.
Леонов зберігає 72 тисячі доларів у готівці та зазначив, що позичив Володимиру Євсюкову 3 мільйони доларів.
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