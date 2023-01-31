"В мені є Україна – головне почуття" і "два кольори": найкращі цитати Дмитра Павличка

29 січня у віці 93 років відійшов у вічність легендарний український поет, Герой України Дмитро Павличко. Прощатимуться із видатним українцем 1 лютого у селі Стопчатові, що на Івано-Франківщині.

Павличко дуже багато зробив для України та її незалежності. А його "Два кольори" свого часу зазвучали піснею і стали легендарними. Найкращі цитати Героя України читайте на 24 Каналі.

Читайте Шістдесятник, політик, співавтор Акту проголошення Незалежності: біографія Дмитра Павличка

"Червоно-чорне" життя Дмитра Павличка

Легендарний український поет, перекладач, громадський та політичний діяч і Герой України Дмитро Павличко був одним із тих, хто писав Акт проголошення Незалежності України в серпні 1991 року.

Видатний українець народився 28 вересня 1929 року в селі Стопчатів Івано-Франківської області, яка тоді була анексована Польщею.

1945 року Дмитра Павличка звинуватили в причетності до Української повстанської армії та ув'язнили майже на рік. Пізніше поет визнав свою участь в УПА, але відзначив, що загін, у якому він був, розпустили, а його відправили до школи.

У 1953 році Павличко закінчив філологічний факультет Львівського університету (нині ЛНУ імені Івана Франка). Через рік вступив до КПРС. Згодом працював редактором журналів "Жовтень" та "Всесвіт" й переїхав до Києва.

Дмитро Павличко був одним із засновників Народного руху України та Демократичної партії України.

У 1990 році став депутатом Верховної Ради УРСР. У липні того ж року став співавтором Декларації про державний суверенітет України.

Через рік Дмитро Павличко вже брав участь у написанні Акту проголошення Незалежності України.

Після проголошення незалежності та референдуму, Дмитро Павличко продовжив політичну діяльність – у 1998 році був обраний народним депутатом. З 1995 до 1998 роки Павличко був на посаді посла України в Словаччині, а з 1999 по 2002 роки був послом у Польщі. Саме за його клопотання у Варшаві з'явився пам'ятник Тарасу Шевченку.

З 2005 по 2006 роки втретє був депутатом Верховної Ради. У 2004 році удостоєний звання Героя України.

До теми Стало відомо, де і коли поховають Дмитра Павличка

Найкращі цитати Дмитра Павличка

В мені є Україна – моє головне почуття.

Я належу до світу свободи і сонця, але моя родина – то щоденне життя, хліб і молитва.

Дійсність, створена фантазією людини, набагато краща за фотографію, і живе вона вічно.

Справжня духовна сила кожної влади ґрунтується на службі національній ідеї народу, головного творця й суверена держави, який своє незалежне, державне існування відчуває як запоруку свого вільного життя і свого безсмертя.

Наші вороги найбільше боялися поєд­нання політики і культури в українському визвольному русі.

Політична культура – це глибоке розуміння й безкомпромісне відстоювання на­ціональної ідеї, що формується з найвищих досягнень національної і світової культури.

Поезія – це не фотографія, а дійсність, яку творить поетична уява людини.

Життя народу – головний натхненник творця культури, який під­свідомо прагне свого вічного перебування у вічному житті нації.

Благослови, мій Боже, Україну,

З'єднай водно всі київські церкви,

Завмерлу нашу мову оживи,

Козацьку славу підніми із тліну.

З'єднай водно всі київські церкви, Завмерлу нашу мову оживи, Козацьку славу підніми із тліну. Ти зрікся мови рідної. Тобі твоя земля родити перестане.

Вставай, Україно, вставай, Єднай Чорне море й Карпати, І свій переболений край Не дай ворогам розламати.

І звичайно: