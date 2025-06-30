"До свадьби заживєт": перевірте, чи правильний український відповідник ви використовуєте

Вислови, які ми знаємо російською, не завжди мають дослівний український переклад. Але в українській мові завжди є відповідники.

Як українською звучатиме відомий вислів "до свадьби заживєт", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог мовознавиці Марії Словолюб.

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Як українською звучить вислів

Фразеологізми роблять нашу мову цікавішою та влучнішою при висловлюванні певної думки. Ті, хто їх використовує, уже цього не помічають і вони лаконічно вплетені у мовлення. Але під впливом російської мови, деякі вислови ми знаємо лише російською, хоча в українській є свої відповідники, які часто звучать цікавіше та влучніше.

Російськомовні варіанти не завжди мають дослівний переклад, хоча часто, саме так їх використовують калькуючи мову, як-от, "на вкус и цвет товарища нет".

Відомий вираз "до свадьби заживєт" чули усі! Його кажуть і дітям, і дорослим, які травмувалися чи поранилися, але коли вони ще неодружені.

Однак, українською вислів звучатиме по-іншому. Розглянемо його дослівно, оскільки в українській мові немає слів "свадьба" і "заживєт".

Урочистість не "свадьба" – а весілля,

А рана не "заживає" – а гоїться / загоюються.

Тому варіант, який деколи можна почути "до весілля заживе" – калькований. А український варіант звучить – "загоїться, поки весілля скоїться".

Як перекладається вислів: дивіться відео

Але слово "зажити" в українській мові має інше значення – це про життя, а не про рани – "зажити у достатку", "зажили по-новому", "зажили спокійно у іншому місті".

Дбайте про мову, говоріть українською! І використовуйте фразеологізми!