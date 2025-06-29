Про те, що слова "флористка", "дедлайн" та навіть "гімн", мають українські відповідники, розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавицю Аліну Острозьку.

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Які відповідники до популярних чужинців

Запозичення та впровадження іншомовних слів свідчить про "живість" мови й у всі часи це було модною тенденцією. Однак, чимало мовознавців стверджують, що не варто запроваджувати стільки іншомовних слів без перекладу, бо втрачаємо своє. Тим паче, що в українській мові достатньо відповідників до них.

Останні кілька років наша мова поповнилася значною кількістю англіцизмів, які прийшли до нас з розвитком соцмереж та інформаційних технологій – ок, сорі, дедлайн, клік, мейл, лінк, чат, блог, інсайт. Хоча до них є і переклади. А давніші запозичення точно уже можна замінити чи вживати як синоніми.

Ось вам кілька поширених слів від Аліни Острозької, які можна замінити українськими:

не флористка – а квіткарка,

не журналіст – а новинар,

не брокер – а посередник,

не барбершоп – а голярня,

не армреслінг – а рукоборство,

не пост – а допис,

не чат – а бесіда,

не дедлайн – а реченець,

не гімн – а славень.

А можна і українською: дивіться відео

Українська мова має значення! І має свої питомі відповідники якими слід користуватися.