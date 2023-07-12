"Ризикуєте": директорка УЦОЯО попередила учасників додаткової сесії НМТ-2023

11 липня розпочалася додаткова сесія НМТ-2023. Триватиме до 24 липня. У ній беруть участь ті, хто реєструвався, і ті, хто через непередбачені обставини не зміг скласти тестування під час сесії основної.

Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти – в інтерв'ю 24 Каналу дала кілька порад учасникам додаткової сесії НМТ. І розповіла, чому не варто намагатися обдурити систему та інструкторів і що за це загрожує.

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Чи каратимуть недобросовісних учасників НМТ-2023

В УЦОЯО вкотре закликали вступників не намагатися скористатися недоброчесними схемами.

Ви ризикуєте своїм майбутнім, забираючи в себе шанс на вступ до закладу вищої освіти на бакалаврську або магістерську програму,

– наголосила Вакуленко.

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І додала: у неймовірно складних обставинах, у яких перебуває наша країна, абітурієнти вже зробили максимально можливе, щоб вступити у важливий для свого майбутнього життя етап випробування власних сил. Тож їм не радять тепер позбавляти себе через недотримання вимог поведінки в ТЕЦ можливості отримати об'єктивний результат за підсумками тестування.

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