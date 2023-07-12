Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти – в інтерв'ю 24 Каналу дала кілька порад учасникам додаткової сесії НМТ. І розповіла, чому не варто намагатися обдурити систему та інструкторів і що за це загрожує.
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В УЦОЯО вкотре закликали вступників не намагатися скористатися недоброчесними схемами.
Ви ризикуєте своїм майбутнім, забираючи в себе шанс на вступ до закладу вищої освіти на бакалаврську або магістерську програму,
– наголосила Вакуленко.
І додала: у неймовірно складних обставинах, у яких перебуває наша країна, абітурієнти вже зробили максимально можливе, щоб вступити у важливий для свого майбутнього життя етап випробування власних сил. Тож їм не радять тепер позбавляти себе через недотримання вимог поведінки в ТЕЦ можливості отримати об'єктивний результат за підсумками тестування.