Татьяна Вакуленко – директор Украинского центра оценивания качества образования – в интервью 24 Каналу дала несколько советов участникам дополнительной сессии НМТ. И рассказала, почему не стоит пытаться одурачить систему и инструкторов и что за это грозит.

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Будут ли наказывать недобросовестных участников НМТ-2023

В УЦОКО в очередной раз призывали абитуриентов не пытаться воспользоваться неблагополучными схемами.

Вы рискуете своим будущим, забирая у себя шанс на поступление в высшее образование на бакалаврскую или магистерскую программу,

– подчеркнула Вакуленко.

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И добавила: в невероятно сложных обстоятельствах, в которых находится наша страна, абитуриенты уже сделали максимально возможное, чтобы вступить в важный для своей будущей жизни этап испытания собственных сил. Так что им не советуют теперь лишать себя из-за несоблюдения требований поведения в ТЭЦ возможности получить объективный результат по итогам тестирования.

Больше читайте в интервью 24 Каналу "Рискуете будущим, – директор УЦОКО о результатах, аннулировании и трудностях НМТ-2023".