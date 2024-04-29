Що робити, якщо диплом чи атестат не відображається у Дії

29 квітня 2024, 13:56
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Джерело:

Міністерство освіти і науки України

У Міносвіти України розповіли, що робити, якщо застосунок Дія не відображає ваші документи про освіту. Зокрема, мовиться про диплом чи атестат.

МОН разом із Мінцифри розглянули причини, чому так може відбуватися. І розповіли, як діяти у таких ситуаціях.

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Що робити, якщо Дія не відображає диплом чи атестат

  1. Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в Дії.

Це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між Дією та документом про освіту.

У такому разі треба звернутися за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ.

Зверніть увагу! Наявність документа можна перевірити у реєстрі за цим покликанням.
  1. У Дії відображена неповна чи некоректна інформація. 

У такому разі треба звернутися до закладу освіти для виправлення.

  1. Помилка у даті народження.

Аби її виправити, ви можете: звернутися до закладу освіти зі сканами документів або написати на пошту ДП "Інфоресурс" (info@inforesurs.gov.ua) із накладанням КЕП.

  1. Заклад освіти припинив діяльність.

У таких закладів завжди є правонаступник, до якого і варто звертатися для розв'язання відповідної проблеми. 

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Які документи не відображаються у Дії 

Також варто не забувати, що у Дії не відображаються:

  •  документи про наукові ступені та звання;
  •  інформація про випускників військових закладів освіти;
  •  дипломи про перепідготовку до 1 січня 2016;
  •  документи до 2000 року, видані поліграфічним способом.

Раніше ми інформували про зміни, які відбудуться у сфері вищої освіти. За скільки років тепер можна буде здобути ступінь бакалавра, читайте за посиланням

Автор: Марія Волошин