На національному рівні за перемогу боролися 10 команд. У фіналі за "золото" змагалися учасники з України, Великої Британії, Туреччини, Казахстану та Таїланду.

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Українські школярі здобули перемогу на міжнародному хакатоні

Українські школярі гідно презентували проєкт англійською мовою та переконливо відповіли на запитання журі.

Нагородили юних переможців планшетами, запрошеннями на низку воркшопів AI4Good Incubator і безкоштовним доступом до ШІ-курсів для роботи із зображеннями.

Цей хакатон – підтвердження високого рівня ІТ-освіти в українських дітей,

– наголосили у Міносвіти України.

Для участі в події представники МОН провели ретельний добір учасників і безпосередньо долучилися до організації заходу разом із колегами з Мінцифри.

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