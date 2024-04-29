На национальном уровне за победу боролись 10 команд. В финале за "золото" соревновались участники из Украины, Великобритании, Турции, Казахстана и Таиланда.
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Украинские школьники одержали победу на международном хакатоне
Украинские школьники достойно представили проект на английском языке и убедительно ответили на вопросы жюри.
Наградили юных победителей планшетами, приглашениями на ряд воркшопов AI4Good Incubator и бесплатным доступом к ИИ-курсам для работы с изображениями.
Этот хакатон – подтверждение высокого уровня ІТ-образования у украинских детей,
– отметили в Минобразования Украины.
Для участия в событии представители МОН провели тщательный отбор участников и непосредственно присоединились к организации мероприятия вместе с коллегами из Минцифры.
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Как ученики используют ИИ для решения глобальных проблем
- Украинские школьники недавно представили идеи, как использовать ИИ для решения глобальных проблем.
- В марте вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что в этом году Украина впервые участвует в международном хакатоне Teens in AI.
- В рамках национального этапа конкурса 10 команд представили собственные идеи о том, как ИИ может сделать обучение более инклюзивным, а также усилить сферу здравоохранения.
- Среди представленных проектов были приложения для военных и ветеранов с ПТСР, AI-переводчики на жестовый язык для подростков с нарушением слуха, технология для борьбы с кибербуллингом, а также учебные приложения.
- Тогда победила команда из Киева, которая разработала ConnectAbility – приложение на базе ИИ для изучения жестового языка.
- Оно может распознавать и озвучивать жесты человека с нарушением слуха, становясь его онлайн-переводчиком.
- Эта команда и приняла участие в международном этапе хакатона.