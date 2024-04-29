На национальном уровне за победу боролись 10 команд. В финале за "золото" соревновались участники из Украины, Великобритании, Турции, Казахстана и Таиланда.

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Украинские школьники одержали победу на международном хакатоне

Украинские школьники достойно представили проект на английском языке и убедительно ответили на вопросы жюри.

Наградили юных победителей планшетами, приглашениями на ряд воркшопов AI4Good Incubator и бесплатным доступом к ИИ-курсам для работы с изображениями.

Этот хакатон – подтверждение высокого уровня ІТ-образования у украинских детей,

– отметили в Минобразования Украины.

Для участия в событии представители МОН провели тщательный отбор участников и непосредственно присоединились к организации мероприятия вместе с коллегами из Минцифры.

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