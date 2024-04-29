МОН разом із Мінцифри розглянули причини, чому так може відбуватися. І розповіли, як діяти у таких ситуаціях.
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Що робити, якщо Дія не відображає диплом чи атестат
- Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в Дії.
Це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між Дією та документом про освіту.
У такому разі треба звернутися за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ.
- У Дії відображена неповна чи некоректна інформація.
У такому разі треба звернутися до закладу освіти для виправлення.
- Помилка у даті народження.
Аби її виправити, ви можете: звернутися до закладу освіти зі сканами документів або написати на пошту ДП "Інфоресурс" (info@inforesurs.gov.ua) із накладанням КЕП.
- Заклад освіти припинив діяльність.
У таких закладів завжди є правонаступник, до якого і варто звертатися для розв'язання відповідної проблеми.
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Які документи не відображаються у Дії
Також варто не забувати, що у Дії не відображаються:
- документи про наукові ступені та звання;
- інформація про випускників військових закладів освіти;
- дипломи про перепідготовку до 1 січня 2016;
- документи до 2000 року, видані поліграфічним способом.
Раніше ми інформували про зміни, які відбудуться у сфері вищої освіти. За скільки років тепер можна буде здобути ступінь бакалавра, читайте за посиланням.