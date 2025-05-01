В Україні визнаватимуть документи про освіту та наукові ступені, отримані у країні-сусідці

Українські дипломи про освіту та наукові ступені тепер визнаватимуть в Молдові. І навпаки – молдовські документи про освіту будуть визнані в Україні за спрощеною процедурою.

Відповідну постанову "Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені" ухвалив уряд. Про це інформує 24 Канал з посиланням на урядовий портал.

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В Україні визнаватимуть молдовські документи про освіту

Документ створює правові підстави для набрання чинності угоди, підписаної 25 січня 2025 року.

Підписана угода – важливий крок для наших країн, адже відкриває нові можливості для навчання, працевлаштування й професійної та освітньої мобільності громадян обох країн,

– зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За його словами, це лише перший крок ширшого процесу роботи з визнання документів та підтримки наших громадян по обидва боки кордону. Українці зможуть легше навчатись, працювати й реалізовувати себе, не стикаючись з бюрократичними бар'єрами.

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