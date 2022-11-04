Документи про освіту з'являться у "Дії": що варто знати

Від початку повномасштабної агресії Росії доступ до документів про освіту в Україні та їхнє використання стали доволі проблемними. Зокрема через вимушене переселення або евакуацію.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що на засіданні уряду погодили реалізацію експериментального проєкту. Він має на меті використання документів про освіту онлайн.

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Документ про освіту буде у "Дії"

Так, українці відтепер зможуть мати документи про освіту завжди під рукою. Вони з'являться у "Дії". Цифровий документ, за словами міністра, відображатиме дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Це рішення забезпечить рівні можливості доступу до освіти та працевлаштування українців.

Якщо українцеві вже є 14 років, він має документ про освіту та ідентифікаційний код, то може безоплатно сформувати в "Дії" відомості про освітні документи. При цьому використовувати їх замість паперових. Тож вам не потрібно буде носити із собою:

документи про базову середню освіту;

документи про повну загальну середню освіту;

документи про професійну (професійно-технічну) освіту;

документи про фахову передвищу освіту;

документи про вищу освіту (науковий ступінь).

Проєкт здійснюватиме МОН спільно з Мінцифри та ДПС.

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