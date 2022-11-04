Документи про освіту з'являться у "Дії": що варто знати
Джерело:Сергій Шкарлет
Від початку повномасштабної агресії Росії доступ до документів про освіту в Україні та їхнє використання стали доволі проблемними. Зокрема через вимушене переселення або евакуацію.
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що на засіданні уряду погодили реалізацію експериментального проєкту. Він має на меті використання документів про освіту онлайн.
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Документ про освіту буде у "Дії"
Так, українці відтепер зможуть мати документи про освіту завжди під рукою. Вони з'являться у "Дії". Цифровий документ, за словами міністра, відображатиме дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Це рішення забезпечить рівні можливості доступу до освіти та працевлаштування українців.
Якщо українцеві вже є 14 років, він має документ про освіту та ідентифікаційний код, то може безоплатно сформувати в "Дії" відомості про освітні документи. При цьому використовувати їх замість паперових. Тож вам не потрібно буде носити із собою:
- документи про базову середню освіту;
- документи про повну загальну середню освіту;
- документи про професійну (професійно-технічну) освіту;
- документи про фахову передвищу освіту;
- документи про вищу освіту (науковий ступінь).
Проєкт здійснюватиме МОН спільно з Мінцифри та ДПС.
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Як отримати дублікат документа про освіту
- Аби отримати дублікат диплома про вищу освіту, випускник подає відповідну заяву до Міністерства освіти і науки України. До заяви треба додати копію паспорта, а також академічну довідку чи залікову книжку, якщо є.
- Якщо випускнику видали диплом, який не відповідає законодавству України, він також звертається з заявою до Міносвіти. При цьому подає ще копію паспорта і копію отриманого документа про освіту у виші, розміщеному на окупованій території. МОН натомість доручить певному ВНЗ виготовити і видати необхідний диплом.
- До речі, інформацію про навчання випускника обов'язково перевірятимуть у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.