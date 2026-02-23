В Австралії вихователі у дитсадку придумали цікавий метод, як не переплутати близнючок. Для мами це стало несподіванкою.

ЦІкавий напис на одязі дівчаток мати побачила після того, як забрала їх зі садка. Відповідне відео мешканка штату Новий Південний Уельс Наталя опублікувала у тіктоці.

Який напис побачила мама?

Жінка виховує чотирьох дітей. У відео вона розповіла про випадок, який стався з її двома доньками – Феєю і Теєю. Жінка забрала їх зі садка і вже вдома помітила, що на спинах дітей написані їхні імена. Так вихователі зробили підказку для себе, аби не переплутати дітей.

Жінка каже, що побачила цей напис десь через годину після повернення додому.

Я просто розсміялась. Мені здалося це таким милим,

– розповіла мати дівчаток.

Наступного ранку вихователі зізналися у своїх діях, уточнює ТСН.

У коментарях до відео одна з виховательок написала, що також використовувала схожі методи. Інша розповіла, що просто вдягала дітей-близнюків в одяг різного кольору. Ще одна вихователька зазначила, що імена дітей батьки попросили її вишити на сорочках малечі.

Мама виявила на одязі доньок цікавий підпис: відео

