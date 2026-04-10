В Україні майже зникли черги в дитсадки: які міста є винятками
У більшості громад України зараз немає черг у дитячі садки. Винятки – міста-сателіти Києва і міста-мільйонники.
Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова в етері телемарафону.
Чому немає черг у дитсадки?
Посадовиця заявила, що навіть у великих містах не лише немає черг, а й дитсадки не працюють на повну потужність.
Звичайно, я не говорю зараз про прифронтові регіони, де через відсутність укриттів, так званих підземних садочків, повноцінних місць, де діти можуть перебувати повний день, доступ до очного навчання неможливий,
– уточнила Коновалова.
І додала, що винятками є лише міста-сателіти Києва і міста-мільйонники, а також густонаселені райони окремих міст, зокрема Києва і Одеси. Зауважимо, що міста-сателіти – це невеликі міста, селища або міські агломерації, розташовані поблизу великого міста-центра, функціонально пов'язані з ним економічно, транспортно та соціально.
Зверніть увагу! З 1 вересня у дитсадках України вивчення англійської мови стане обов'язковим. Опановуватимуть її ази діти старшого дошкільного віку. Мовиться про тих, кому 5 – 6 років. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на норми нового Закону "Про дошкільну освіту", зазначає Osvita.ua.
Заступниця міністра також розповіла, що зараз держава акцентуватиме на створенні можливості для відвідування дитсадків дітьми від 1 року.
Демографічна ситуація така, що зараз ми працюємо над тим, щоб садочки заповнювалися там, де є місця, дітьми раннього віку,
– пояснила посадовиця.
І нагадала: якщо черга існує і дитину проблематично влаштувати в дитсадок, українці можуть скористатись програмою "єЯсла". При цьому отримати 8 тисяч гривень на місяць для відшкодування послуг няні або приватного дитсадка.
Як триває трансформація у дошкільній освіті?
- В Україні триває системна трансформація дошкільної освіти.
- З 1 січня 2025 року набув чинності Закон України "Про дошкільну освіту".
- З 2026 року посадові оклади вихователів у дитсадках зростають. Рівень їхньої оплати праці мають збільшити щонайменше на 30%. Мовиться про комунальні садки, розповіли 24 Каналу у МОН України.
- У МОН також раніше анонсували реалізацію ідеї щодо облаштування ясел у дитсадках та готовність приймати у садках дітей від трьох місяців. Але для цього потрібні інвестиції для переобладнання та навчання вихователів.