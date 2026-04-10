В Україні майже зникли черги в дитсадки: які міста є винятками

У більшості громад України зараз немає черг у дитячі садки. Винятки – міста-сателіти Києва і міста-мільйонники.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова в етері телемарафону.

Чому немає черг у дитсадки?

Посадовиця заявила, що навіть у великих містах не лише немає черг, а й дитсадки не працюють на повну потужність.

Звичайно, я не говорю зараз про прифронтові регіони, де через відсутність укриттів, так званих підземних садочків, повноцінних місць, де діти можуть перебувати повний день, доступ до очного навчання неможливий,

– уточнила Коновалова.

І додала, що винятками є лише міста-сателіти Києва і міста-мільйонники, а також густонаселені райони окремих міст, зокрема Києва і Одеси. Зауважимо, що міста-сателіти – це невеликі міста, селища або міські агломерації, розташовані поблизу великого міста-центра, функціонально пов'язані з ним економічно, транспортно та соціально.

Зверніть увагу! З 1 вересня у дитсадках України вивчення англійської мови стане обов'язковим. Опановуватимуть її ази діти старшого дошкільного віку. Мовиться про тих, кому 5 – 6 років. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на норми нового Закону "Про дошкільну освіту", зазначає Osvita.ua.

Заступниця міністра також розповіла, що зараз держава акцентуватиме на створенні можливості для відвідування дитсадків дітьми від 1 року.

Демографічна ситуація така, що зараз ми працюємо над тим, щоб садочки заповнювалися там, де є місця, дітьми раннього віку,

– пояснила посадовиця.

І нагадала: якщо черга існує і дитину проблематично влаштувати в дитсадок, українці можуть скористатись програмою "єЯсла". При цьому отримати 8 тисяч гривень на місяць для відшкодування послуг няні або приватного дитсадка.

Як триває трансформація у дошкільній освіті?