Просять непотрібні довідки: як оформити дитину-переселенця у садок
Джерело:Мінреінтеграції
Через війну чимало українців стали переселенцями. На новому місці їм доводиться шукати роботу та віддавати дітей на навчання у місцеві заклади освіти.
Аби дитина пішла у школу чи садок у новому регіоні, батьки мають зібрати для цього необхідні документи. Відтак, занести їх у відповідний заклад освіти.
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Як оформити дитину-переселенця у садок
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, які документи мають надавати переселенці при оформленні дитини у садок.
У відомстві зауважили, що протягом останнього часу дитсадочках почали вимагати від батьків довідки із місця роботи. При цьому адміністрація посилається на рішення органів місцевої влади.
Довідка про працевлаштування батьків не потрібна. Чинним законодавством вона не передбачена,
– уточнили у Мінреінтеграції.
Які документи потрібні
До того, аби дитину взяли у садок, батьки мають надати такі документи:
свідоцтво про народження дитини;
медичну довідку про стан її здоров'я;
заяву.
Окрім того, для оформлення дитини до дитячого садочка батькам додатково може знадобитися довідка про їхнє взяття на облік як переселенців.
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Для дітей, вчителів та батьків розробили окремі рекомендації.
Дітям варто:
- дотримуватися режиму дня;
- мати вільний від навчання час;
- мати хороших друзів та із задоволенням спілкуватися з однокласниками;
- довіряти батькам та педагогам;
- любити, цінувати та поважати себе;
- розвивати свої навички та здібності.
Батькам варто:
- не порівнювати свою дитину з іншими;
- не заміняти собою учителя;
- захищати інтереси дитини;
- підтримувати ефективну комунікацію із педагогами;
- мати власні ресурси для відновлення та особистісні захоплення.