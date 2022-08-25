Чи потрібна довідка від лікарів дитині, яка йде до школи, і як цю довідку отримати

1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік. Він почнеться в умовах воєнного стану, проте навіть війна не може відмінити або пом'якшити необхідні та дуже важливі заходи з охорони здоров'я.

Про важливі моменти, без яких діти не зможуть ходити до школи та відвідувати очні заняття, читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Дві довідки

Перед зарахуванням до школи батьки чи опікуни мають надати медичному працівнику школи дві довідки:

форма № 086–1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду";

форма № 063/о "Карта профілактичних щеплень".

Ті самі довідки мають подати й діти, що йдуть до 2 – 11 класів, але медогляд дітей перед першим класом, сьомим і одинадцятим відрізняється за списком профільних лікарів і аналізів.

Не забуваймо про щеплення

У новому навчальному році є кілька варіантів навчання – офлайнове та онлайнове. Також є змішана форма навчання, екстернат і сімейна форма. Незалежно від того, яку форму навчання для дитини оберуть батьки, вони мають відповідати за проходження обов'язкових щорічних профілактичних медоглядів.

Усі діти мають бути щеплені. Порядок проведення обов'язкових профілактичних щеплень та їхні оптимальні строки закріплені Національним календарем профілактичних щеплень

У школі можуть додатково попросити надати довідку про вакцинацію дитини, якщо такі дані відсутні (у разі, якщо учень змінив школу). Якщо нещодавно дитині зробили щеплення, про це також потрібно повідомити, надавши школі оновлену довідку.

Для першокласників

Першокласники перед зарахуванням до школи мають пройти комплексний медичний огляд.

Медогляд дітей перед 1 класом (список лікарів):

хірург;

ортопед-травматолог;

офтальмолог;

стоматолог;

інші спеціалісти – за показанням

Аналізи перед 1-м класом:

аналіз крові на гемоглобін;

інші аналізи – за показанням.

Сімейний лікар допоможе

Щорічний медогляд школярів здійснюється за місцем проживання. Він обов'язковий і відбувається в присутності батьків. Його може здійснювати Педіатр чи сімейний лікар.

Дитина віком від 7 до 17 років має оглядатися у лікарів-спеціалістів і здавати аналізи лише якщо це необхідно.

Спеціалісти проведуть обстеження і огляд дитини, внесуть оновлені дані про стан здоров'я у медичну довідку №086-1/о, а якщо буде потрібно, направлять на додаткові обстеження до профільних закладів, щеплення, ЛФК тощо.

Після проходження обстеження лікар видасть довідку (форма №086-1/о), де, зокрема, вкаже групу для занять фізкультурою.

Якщо дитина отримала нові щеплення, потрібно оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о).

Скільки це коштує

У поліклініці медогляд безкоштовний, як і довідки форми №086-1/о та № 063/о. Їх вам видасть сімейний лікар або педіатр.

Приватні клініки також пропонують пакети послуг і оглядів лікарів для приймання до дитячого закладу. Приготуйтеся, що у приватній клініці це буде досить дорого.

Яким буде новий навчальний рік в Україні – дивіться відео: