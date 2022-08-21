Ситуация в городе

С начала большого русского вторжения Николаев на карте стал большим красным пятном. Город имеет большое стратегическое значение, ведь прикрывает путь в Одессу. Задачей россиян было захватить весь Юг Украины, но Николаев оказался им не по зубам.

Важно Каким будет обучение с 1 сентября в школах Украины

Враг потерял много людей и техники, но так и не сумел захватить Николаев. За это россияне решили отомстить и устроили бомбардировки города из всего, что могло лететь, взрываться и убивать. Жертвами россиян стали более 120 гражданских жителей города, к сожалению, среди них был ребенок.

Оккупанты уже давно не мечтают о захвате города, их задача максимум – удержаться самим на правом берегу Днепра, однако опасность обстрелов Николаева сохраняется, город остается в прифронтовой зоной, имеет проблемы с водой и энергетикой.

В Николаеве и области чрезвычайно сложная ситуация с безопасностью / Фото Минобразования

Сейчас из 480 000 тысяч жителей в Николаеве осталось примерно 230 000. То есть, более половины жителей города вынуждены были покинуть родные дома (в основном это дети и женщины). Эвакуация из Николаева продолжается.

Будет ли обучение в Николаеве

Кабмин рекомендовал начать новый учебный год в Украине 1 сентября в очном формате, однако только там, где это относительно безопасно.

Все обучение в школах Николаева будет осуществляться на украинском языке – никакого языка оккупантов. 17 июня 2022 года на заседании исполкома Николаевского городского совета принято решение №367 "О запрете использования русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева, принадлежащего к коммунальной форме собственности".

Уровень "безопасности" должна определять военно-гражданская администрация. Также в Минобразования дали родителям право определять, как они хотят, чтобы учились их дети: очно или дистанционно. Среди родителей организованы опросы.

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Большой дискуссии в Николаеве по этому поводу не было: город пока опасен для жизни, россияне, как дурные, бьют по учебным заведениям и, похоже, имеют цель, убить как можно больше гражданских, чтобы запугать ракетным террором и сломать сопротивление, однако получают обратный результат.

россия постоянно обстреливает украинские школы / Фото Николаевский городской совет

Учитывая это, власти города приняли решение, что большинство школ Николаева будут в условиях военного положения работать дистанционно. Однако будут созданы условия и для желающих учиться офлайн. Чиновники отмечают, что это не будет классический офлайн, к которому все привыкли в мирное время, а сочетание форм очного и дистанционного обучения.

Те семьи с детьми, которые выехали с временно оккупированных территорий и остались в Николаеве, могут подать документы в любое учреждение общего среднего образования. Если ситуация с опасностью позволит, ученики смогут учиться очно, то есть в здании школы. Если же это будет невозможно, ученики будут получать образование онлайн,

– мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал об особенностях организации учебного процесса в городе.

Отметим, что очное обучение возможно только при условии, что в школе есть бомбоубежище или укрытие, оборудованное должным образом и проверенное специалистами ГСЧС.

Условия зачисления в школы на учебный год-2022/2023: подавать документы можно в электронном виде, по почте или скан-копии через доверенное лицо.

Дистанционное обучение

Дистанционное обучение – это обычное обучение, перенесенное в виртуальный мир системы Moodle или Google Класс. Это видеоуроки, тесты и задания для школьников 5 – 11 классов.

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На постоянной основе классы с дистанционной формой обучения есть в трех заведениях Николаева:

5 – 9 классы – в Николаевской общеобразовательной школе I – ІІІ степеней №57 имени Тараса Шевченко;

9 классы – в Николаевской общеобразовательной школе I – ІІІ степеней №57 имени Тараса Шевченко; 10 – 11 классы – в Николаевском классическом лицее (профильные предметы: украинский язык, литература, история, правоведение);

11 классы – в Николаевском классическом лицее (профильные предметы: украинский язык, литература, история, правоведение); 10 – 11 классы – в Николаевском морском лицее имени М. Александрова (профильные предметы: математика, физика).

Количество мест в дистанционных классах не ограничено. При необходимости будут открыты дополнительные классы, обещают чиновники.

Как подать заявление на обучение в Николаеве:

Перейдите по ссылке на сайт управления образования и ознакомьтесь с учебными заведениями Николаева.

выберите учебное заведение (на гугл карте или в перечне);

заполните форму "Приглашаем на обучение";

ждите звонка от представителя учебного заведения в течение 3-х дней.