Чи буде ДПА у 2024 році: у Раді дали чітку відповідь

У 2024 році Державної підсумкової атестації у школах України не буде. Однак в окремих початкових закладах освіти проведуть пілотування моніторингової ДПА.

Про це заявив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак і додав, що зараз у Раді триває реєстрація законопроєкту, який регулюватиме вступ в 2024 році.

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Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла під час брифінгу, як відбуватиметься вищезгадане пілотування моніторингової ДПА.

До пілоту залучать 2000 учасників на добровільній основі, які пройдуть завдання, розроблені УЦОЯО, у якості ДПА,

– зазначила вона.

І додала, що учасникам нададуть розроблені УЦОЯО матеріали. Педагоги та учні згодом мають надати відгук про те, чи комфортним був такий формат для них. На рівні початкової школи ДПА планують проводити як моніторинг.

Мета пілоту ДПА у 2024 році – напрацювання інструментів та пілотування процедур. Складати учні його будуть з мовно-літературної та математичної галузей,

– повідомила очільниця УЦОЯО.

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