Навесні в Україні відбудеться пілотна ДПА

В Україні у 2025 році відбудеться пілотна державна підсумкова атестація. У ній візьмуть участь випускники початкової школи.

Оцінювання відбудеться у квітні-травні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на відповідний наказ про проведення ДПА, який затвердили у Міністерстві освіти і науки.

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Що відомо про ДПА у 2025 році

Пілотна державна підсумкова атестація для учнів 4-х класів відбудеться у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Згідно з документом, участь у пілотній ДПА мають узяти близько 2 тисячі випускників початкової школи.

У межах ДПА учні виконуватимуть завдання з математичної та мовно-літературної освітніх галузей (крім іншомовної освіти).

Так проведуть апробацію вдосконалених завдань атестаційних робіт, які використовували у межах пілоту ДПА у формі ЗНО, який уперше провели торік.

За підсумками проведення чергової пілотної ДПА Український центр оцінювання якості освіти підготує аналітичний звіт та до 1 листопада 2025 року подасть його керівництву МОН.

Зауважимо, що цьогоріч у школах України не планують проводити обов'язкову Державну підсумкову атестацію. Причому для учнів усіх випускних класів.

Цікаво! Цьогоріч понад 10 тисяч 15-річних українських учнів та студентів візьмуть участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2025. Основний етап дослідження відбуватиметься з 17 березня по 4 травня у 300 школах, училищах та коледжах України.