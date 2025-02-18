Оценивание состоится в апреле-мае. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на соответствующий приказ о проведении ГИА, который утвердили в Министерстве образования и науки.

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Что известно о ГИА в 2025 году

Пилотная государственная итоговая аттестация для учащихся 4-х классов состоится в форме внешнего независимого оценивания.

Согласно документу, участие в пилотной ГИА должны принять около 2 тысяч выпускников начальной школы.

В рамках ГИА ученики будут выполнять задания по математической и языково-литературной образовательных отраслей (кроме иноязычного образования).

Так проведут апробацию усовершенствованных задач аттестационных работ, которые использовали в рамках пилота ГИА в форме ВНО, который впервые провели в прошлом году.

По итогам проведения очередной пилотной ГИА Украинский центр оценивания качества образования подготовит аналитический отчет и до 1 ноября 2025 года подаст его руководству МОН.

Заметим, что в этом году в школах Украины не планируют проводить обязательную Государственную итоговую аттестацию. Причем для учеников всех выпускных классов.

Интересно! В этом году более 10 тысяч 15-летних украинских учеников и студентов примут участие в международном исследовании качества образования PISA-2025. Основной этап исследования будет проходить с 17 марта по 4 мая в 300 школах, училищах и колледжах Украины.