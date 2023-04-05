Бабак зробив важливу заяву про освітні втрати в Україні та повернення ДПА

В Україні майже не існує централізованої та ефективної системи зрізу освітніх втрат чи досягнень. Їх вимірюють завдяки міжнародним дослідженням.

Про це під час пресбрифінгу 5 квітня розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, інформує 24 Канал.

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Бабак наголосив, що, на жаль, змушений констатувати, що в Україні централізованої та ефективної системи зрізу освітніх втрат чи досягнень, в принципі, майже не існує.

За словами нардепа, ЗНО чи НМТ не можна вважати системою освітньої аналітики або оцінки освітніх досягнень, адже це механізм для вступу в університети, а не механізм, який тестує знання на виході зі школи.

Тому один із законопроєктів, який зареєстрував наш Комітет, і на найближчому засіданні Верховної ради очікуємо розгляд, це законопроєкт про повернення державної підсумкової атестації. Вона могла б стати одним із елементів цієї системи загальнонаціонального оцінювання знань,

– розповів глава освітнього комітету.

Наразі, уточнив він, в Україні користуються даними міжнародних досліджень, яке проводить OISD. Зокрема, тесту PISA, який раз на 4 роки здійснює зріз знань або оцінку знань 15-річних учнів.

Останнє дослідження, уточнив Бабак, відбулося у жовтні 2022 року. У жовтні 2023 році в Україні очікують на детальний аналіз та результати.

Також нардеп додав, що питання освітніх втрат в Україні обговорюватимуть на засіданні профільного комітету Ради.

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