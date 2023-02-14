ДПА у школах України повернуть: у МОН розповіли деталі
Державну підсумкову атестацію у школах України повернуть. Але вже після завершення воєнного стану на території нашої держави.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, що до перемоги України у війні з Росією ДПА учні не складатимуть.
Важливо ДПА в українських школах скасували: набув чинності закон
Коли у школах України повернуть ДПА
Міністр наголосив, що державну підсумкову атестацію у школах скасували з міркувань безпеки та задля того, аби не додавати у час війни дітям стресу. Тож, наголосив Шкарлет, МОН ухвалило рішення на час воєнного стану учнів 4 і 9 класів звільнити від складання ДПА. До слова, у 2022 році вони також не проходили атестацію через війну.
Натомість після завершення воєнного стану складання ДПА у школах нашої держави повернуть, запевнив очільник МОН. При цьому наголосив, що на сьогодні у закладах освіти є інші інструменти перевірки знань, тож додавати стресу дітям недоречно.
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ДПА в українських школах скасували: коротко
- В Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями державної підсумкової атестації.
- Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності 13 лютого.
- Він має на меті зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану.
- До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.
- У 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
- 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
- У 2023 році 11-класники також складатимуть НМТ.