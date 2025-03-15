Чи не заведе вас на манівці слово ґедзунок: значення цих та інших слів вас здивують

В українській мові є чимало слів, які мало використовують та значення яких не знають. А даремно, бо вони мають своє унікальне звучання.

В українській мові є чимало слів, які ви не чули. 24 Канал пропонує вам підбірку слів, які вас здивують, посилаючись на тікток @show_rami.

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А ви чули цих українських 5 слів

Звісно, ми не можемо знати усі слова української мови – а їх більш як 250 тисяч. Але постійно поповнювати і збагачувати своє мовлення, урізноманітнювати його цікавими словами – цілком можливо.

Ось вам підбірка слів, які збагатять ваше мовлення, які, можливо, ви не чули.

Ґедзунок – навичка чи вміння, а ще – майстерність.

Манівці – обхідний шлях. Є і вислів "говорити манівцями" – оминати головну тему.

Виднокол – частина земної поверхні, яку видно – горизонт.

Цмулити – пити з насолодою – смакувати напій.

Дзиґар – годинник. Хоча на діалектах так ще називають сигарету: цигарка – дзиґар.

Гарно ж звучать! Які слова є у ваших розмовах, а які чули вперше?

Чи знаєте значення цих слів: дивіться відео

Ці слова використовувалися і в літературі:

"Треба на хитрощі, коли ґедзунку не достає";

"Чого це ти, Лукино, вертаєшся додому манівцем? - спитався Улас (Іван Нечуй-Левицький)";

"Пізно вже, – каже панич, дивлячись на невеличкі дзиґарі (Панас Мирний)";

"А черниця п'є – не нап'ється. – Вона, мабуть, вже цілісіньке відерце вицмулила, – кажу, – та все цмулить (Марко Вовчок)";

"Потемніли видноколи, Скрізь таке, хоч в очі стрель (Павло Грабовський)".

Ви будете здивованими, але в українській мові немає слова підшипник. І ми розповіли, як правильно називати цю маленьку та важливу деталь.

Дізнавайтеся нові слова та їх значення – говоріть різноманітно українською!