Ви точно не знали, що у слова гаплик є таке несподіване значення
Існують кумедні на слух слова, які ми ще й вживали в іншому значенні. Водночас вони позначають цілком конкретні та серйозні речі. Сьогодні дослідимо елементи одягу.
Коли слова кумедно звучать здається, що вони взагалі вигадані й не зрозуміло, що вони позначають, або ж ми використовуємо їх в іншому контексті. 24 Канал, посилаючись на тікток Марії Словолюб, пропонує дізнатися, яке значення у слів гаплик, пістончик, лацкан та розпірка.
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Чи знаєте ви, що позначають цими словами
В українській мові є низка слів, які здаються кумедними, але вони позначають цілком серйозні речі.
Чули слово гаплик? А знаєте, що ним позначають застібку у вигляді петельки та гачка. Раніше його пришивали на коміри та манжети блуз і сорочок, а сьогодні, найчастіше, на жіночу білизну. Інша назва застібки – гапличок, гапличка, гачок, гачечок. Слово німецького походження і здавна використовується в українській мові. А про що подумали ви?
- "Чумарка на Якові була застебнута на гаплички" (Панас Мирний).
- "Мені жалко дивитися на її пальці худі, що стягають шинелю, аби якось застібнути гаплички" (Григір Тютюнник).
А ще існують фразеологізми:
- Гапличок до гапличка – зробити щось акуратно, ретельно, шляхетно.
- Брати / взяти язика на гаплик (на гапличо́к), – промовчати, те саме, що "тримати язик за зубами".
А про пістончик, що знаєте? Це літературне слово, французького походження, яким позначають спеціальний металевий або пластиковий наконечник шнурка, зроблений для того, щоб полегшити втягання шнурків у взуття та оберігає кінці шнурків від розплітання. Можливо ви чули чи використовуєте інші назви – набалдашник, ошнурівка. А ще використовують англійську назву – еглети.
Пістончик чи еглети / Freepik
Лацкан – відоме слово тим, хто любить носити жакети, пальто та плащі. Це відгорнутий край – вилога, на грудній частині верхнього одягу, що складає єдине ціле з коміром.
Розпірка – це розріз в одязі, зроблений відповідно до його крою та фасону. Найчастіше, елемент жіночих спідниць та суконь, може бути збоку, спереду, позаду. Саме рОзпірка, а не разрєз!
А ще розпірка – це будівельний елемент, який використовують для фіксованого роз'єднаного розташування, наприклад труб, чи вставка між пальці для педикюру, чи пристрій у стоматології.
Що таке гаплик: дивіться відео
Чи стали ці слова для вас новинкою? А що здивувало?