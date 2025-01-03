Коли слова кумедно звучать здається, що вони взагалі вигадані й не зрозуміло, що вони позначають, або ж ми використовуємо їх в іншому контексті. 24 Канал, посилаючись на тікток Марії Словолюб, пропонує дізнатися, яке значення у слів гаплик, пістончик, лацкан та розпірка.

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Чи знаєте ви, що позначають цими словами

В українській мові є низка слів, які здаються кумедними, але вони позначають цілком серйозні речі.

Чули слово гаплик? А знаєте, що ним позначають застібку у вигляді петельки та гачка. Раніше його пришивали на коміри та манжети блуз і сорочок, а сьогодні, найчастіше, на жіночу білизну. Інша назва застібки – гапличок, гапличка, гачок, гачечок. Слово німецького походження і здавна використовується в українській мові. А про що подумали ви?

"Чумарка на Якові була застебнута на гаплички" (Панас Мирний).

(Панас Мирний). "Мені жалко дивитися на її пальці худі, що стягають шинелю, аби якось застібнути гаплички" (Григір Тютюнник).

А ще існують фразеологізми:

Гапличок до гапличка – зробити щось акуратно, ретельно, шляхетно.

зробити щось акуратно, ретельно, шляхетно. Брати / взяти язика на гаплик (на гапличо́к), – промовчати, те саме, що "тримати язик за зубами".

А про пістончик, що знаєте? Це літературне слово, французького походження, яким позначають спеціальний металевий або пластиковий наконечник шнурка, зроблений для того, щоб полегшити втягання шнурків у взуття та оберігає кінці шнурків від розплітання. Можливо ви чули чи використовуєте інші назви – набалдашник, ошнурівка. А ще використовують англійську назву – еглети.

Пістончик чи еглети / Freepik

Лацкан – відоме слово тим, хто любить носити жакети, пальто та плащі. Це відгорнутий край – вилога, на грудній частині верхнього одягу, що складає єдине ціле з коміром.

Розпірка – це розріз в одязі, зроблений відповідно до його крою та фасону. Найчастіше, елемент жіночих спідниць та суконь, може бути збоку, спереду, позаду. Саме рОзпірка, а не разрєз!

А ще розпірка – це будівельний елемент, який використовують для фіксованого роз'єднаного розташування, наприклад труб, чи вставка між пальці для педикюру, чи пристрій у стоматології.

Що таке гаплик: дивіться відео

Чи стали ці слова для вас новинкою? А що здивувало?