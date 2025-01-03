Когда слова забавно звучат кажется, что они вообще вымышленные и не понятно, что они обозначают, или же мы используем их в другом контексте. 24 Канал, ссылаясь на тикток Марии Словолюб, предлагает узнать, какое значение у слов гаплык, пистончик, лацкан и "розпірка".

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Знаете ли вы, что обозначают этими словами

В украинском языке есть ряд слов, которые кажутся забавными, но они обозначают вполне серьезные вещи.

Слышали слово гаплык, а знаете, что им обозначают застежку в виде петельки и крючка. Раньше его пришивали на воротники и манжеты блуз и рубашек, а сегодня, чаще всего, на женское белье. Другое название застежки – гаплычок, гаплычка, крючок, крючечок. Слово немецкого происхождения и издавна используется в украинском языке. А о чем подумали вы?

"Чумарка на Якові була застебнута на гаплички" (Панас Мирний).

(Панас Мирний). "Мені жалко дивитися на її пальці худі, що стягають шинелю, аби якось застібнути гаплички" (Григор Тютюнник).

А еще существуют фразеологизмы:

Гаплычок до гаплычка – сделать что-то аккуратно, тщательно, благородно.

сделать что-то аккуратно, тщательно, благородно. Брать / взять язык на гаплык (на гаплычо́к), – промолчать, то же, что "держать язык за зубами".

А про пистончик, что знаете? Это литературное слово, французского происхождения, которым обозначают специальный металлический или пластиковый наконечник шнурка, сделан для того, чтобы облегчить втягивание шнурков в обувь и предохраняет концы шнурков от расплетания. Возможно вы слышали или используете другие названия – набалдашник, ошнуровка. А еще используют английское название – эглеты.

Пистончик или эглеты / Freepik

Лацкан – известное слово тем, кто любит носить жакеты, пальто и плащи. Это отвернутый край – отворота, на грудной части верхней одежды, что составляет единое целое с воротником.

"Розпірка" – это разрез в одежде, сделанный в соответствии с ее кроем и фасоном. Чаще всего, элемент женских юбок и платьев, может быть сбоку, спереди, сзади. Именно "рОзпірка", а не разрез!

А еще "розпірка" – это строительный элемент, который используют для фиксированного разъединенного расположения, например труб, или вставка между пальцы для педикюра, или устройство в стоматологии.

Что такое гаплык: смотрите видео

Стали ли эти слова для вас новинкой? А что удивило?