Як правильно українською назвати гладіолус

Українці часто можуть "грішити" суржиковими словами. Навіть найменовуючи ті чи ті квіти.

Однак не варто псувати нашу мову та красиві квіти суржиковими назвами. І Освіта 24 підкаже, як цього не робити.

Дивіться також Як правильно українською назвати "сладкоежку"

Як назвати гладіолус українською

Чимало українців може задумуватись, як правильно назвати трав'янисту декоративну рослину родини півникових з мечоподібним листям і великими квітками різноманітних кольорів.



Гладіолус як буде українською / Depositphotos

Частина краян називає ці квіти гладіолусами. Інші ж можуть найменовувати косариками.

Зауважимо: хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як не притаманне нашій мові, все ж словники його фіксують.

Тож ви можете називати ці квіти й так, і так.

Як сказати "сладкоежка" українською

Ми також розповідали вам, як правильно українською назвати "сладкоежку".

Так, українці часто вживають кальку з російської.

Натомість у нашій мові є красиве слово на заміну.

Як назвати людину, яка любить солодке, правильно, читайте за посиланням.