Вона не "глазунья" – українською ця страва називається по-іншому
- Українською "глазунья" перекладається як "оката яєчня".
- Рекомендується використовувати українські назви для страв з яєць та інгредієнтів.
Полюбляєте страви з яєць? А чи помічали, що навіть до них закралися русизми.
У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!", 24 Канал розповідає як українською перекладається "глазунья", посилаючись на @sametak1064.
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Як же буде "глазунья"
Готували на сніданок "яішніцу глазунью"? Знайте – такої страви в українській мові немає – це русизм.
Ця смачна і корисна ранкова страва, у який не розмішаний жовток з білком, має свою назву – оката яєчня. А пояснення дуже просте – в українській мові немає слова "глаза", але є – очі.
Тому запам'ятайте назву страви та на чому вона готується:
- не "яічніца" – а яєшня чи яєчня;
- не "глазунья" – а оката яєчня;
- не "яічніца-болтунья" – а яєчня зі збитих яєць чи омлет
- не "растітєльноє масло" – а олія;
- не "слівочноє масло" – а вершкове масло;
- а ще її не "жарять" – а смажать.
Страв з яєць багато і готувати їх можна різним способом. А ще яйця можуть бути як окремою стравою, так і компонентом інших страв – як тіста для смачних пампухів чи пончиків.
А про варені яйця слід сказати українською:
не "яйцо в смятку" – а яйце зварене некруто (коли жовток рідкий) чи круте.
Як назвати "глазунью": дивіться відео
А їсти яйця на сніданок ще й дуже корисно. Вони закривають одразу кілька потреб організму: довше дають почуття ситості, бо містять білок; покращують роботу мозку – пильність та увагу; позитивно впливають на зір.
Смакуйте корисний продукт та говоріть українською!