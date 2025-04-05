Вона не "глазунья" – українською ця страва називається по-іншому

Полюбляєте страви з яєць? А чи помічали, що навіть до них закралися русизми.

У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!", 24 Канал розповідає як українською перекладається "глазунья", посилаючись на @sametak1064.

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Як же буде "глазунья"

Готували на сніданок "яішніцу глазунью"? Знайте – такої страви в українській мові немає – це русизм.

Ця смачна і корисна ранкова страва, у який не розмішаний жовток з білком, має свою назву – оката яєчня. А пояснення дуже просте – в українській мові немає слова "глаза", але є – очі.

Тому запам'ятайте назву страви та на чому вона готується:

не "яічніца" – а яєшня чи яєчня ;

; не "глазунья" – а оката яєчня ;

; не "яічніца-болтунья" – а яєчня зі збитих яєць чи омлет

не "растітєльноє масло" – а олія ;

; не "слівочноє масло" – а вершкове масло ;

; а ще її не "жарять" – а смажать.

Страв з яєць багато і готувати їх можна різним способом. А ще яйця можуть бути як окремою стравою, так і компонентом інших страв – як тіста для смачних пампухів чи пончиків.

А про варені яйця слід сказати українською:

не "яйцо в смятку" – а яйце зварене некруто (коли жовток рідкий) чи круте.

Як назвати "глазунью": дивіться відео

А їсти яйця на сніданок ще й дуже корисно. Вони закривають одразу кілька потреб організму: довше дають почуття ситості, бо містять білок; покращують роботу мозку – пильність та увагу; позитивно впливають на зір.

Смакуйте корисний продукт та говоріть українською!