Назвали кандидатів за звання найкращого вчителя України 2025 року
- Оголошено півфіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2025.
- До списку увійшли 54 педагоги замість традиційних 50 через однакову кількість балів.
- 1 вересня оголосять імена десяти фіналістів, а 4 жовтня, у Всесвітній день учителя, назвуть переможця, який отримає 1 мільйон гривень на втілення освітньої мрії.
Оголосили півфіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2025. Вони боротимуться за звання найкращого цьогоріч.
Це 50 освітян, які щодня доводять: учитель – лідер, наставник і агент змін. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіторію.
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Хто увійшов у топ учителів 2025 року?
Ці педагоги працюють у різних куточках України, викладають різні предмети, мають різний досвід, але всіх їх єднає одне: вони змінюють майбутнє. Своїми підходами, ідеями та прикладом. Вони є натхненням для дітей, колег й цілої освітньої спільноти.
Список найкращих цьогоріч:
- Арінархова Ганна Олександрівна – Київ – Хімія, Пізнаємо природу, STEM;
- Атамасенко Євгеній Михайлович – селище Калинівка Київської області – Хімія, курс STEM;
- Бабак Марія Олексіївна – місто Івано-Франківськ – Українська мова та література;
- Бабенко Володимир Петрович – Полтава – Інформатика;
- Бєлякова Юлія Олександрівна – Запоріжжя – Англійська мова;
- Білоголовко Марина Василівна – Чернівці – Англійська мова;
- Большакова Олена Анатоліївна – Кременчук – Початкові класи;
- Бородін Олексій Іванович – село Софіївська Борщагівка Київської області – Початкові класи;
- Бутурлим Тетяна Іванівна – Ніжин Чернігівської області – Українська мова та література;
- Власенко Людмила Сергіївна – Житомир – Українська мова та література;
- Власова Наталія Сергіївна – Дніпро – Історія, Громадянська освіта;
- Власюк Василь Васильович – Славута Хмельницької області – Українська мова та українська література, Зарубіжна література;
- Гарбовська Тамара Василівна – Попівка Полтавської області – Українська мова та література, Зарубіжна література;
- Головань Вікторія Валеріївна – Київ – Біологія, Хімія;
- Деменік Людмила Ростиславівна – Луцьк – Фізика, Астрономія, Інтегрований курс "Пізнаємо природу", STEM;
- Желебовська Вікторія Миколаївна – Одеса – Початкові класи;
- Іщенко Надія Петрівна – Новоукраїнка Кіровоградської області – Інформатика, Технології, Креслення;
- Кондратюк Віктор Іванович – Коростишів Житомирської області – Математика, Фізика, Астрономія;
- Кравчук Костянтин Григорович – Хмельницький – Образотворче мистецтво, Інформатика;
- Лебідь Марина Олексіївна – Полтава – Українська мова та українська література, Зарубіжна література;
- Літвінова Олена Олександрівна – Київ – Корекційно-розвиткові заняття для учнів з особливими освітніми потребами;
- Обідченко Оксана Олександрівна – Волноваха Донецької області/місто Чортків Тернопільської області - Українська мова та література, Зарубіжна література;
- Ометюх Юлія Ярославівна – Львів – Мистецтво;
- Пахомов Юрій Дмитрович – Івано-Франківськ – Хімія, Пізнаємо природу;
- Первова Марина Марківна – Миколаїв – Англійська мова;
- Перехрист Наталія Андріївна – Тернопіль – Інформатика, Англійська мова;
- Пічкур Богдан Анатолійович – Махнівка Вінницької області – Географія, Пізнаємо природу, Моя планета Земля, Робототехніка, Захист України;
- Плющ Юлія Олегівна – Костопіль Рівненської області – Початкові класи;
- Погрібняк Ольга Сергіївна – Київ – Історія;
- Полякова Наталія Олександрівна – Запоріжжя – Англійська мова;
- Пономарець Ірина Олександрівна – Пологи Запорізької області – Англійська мова, Країнознавство (США, Великобританія), Основи медіаграмотності;
- Попадюк Микола Миколайович – Чернівці – Історія, Громадянська освіта, Правознавство, Основи критичного мислення та міжнародне гуманітарне право;
- Попович Олексій Васильович – Вашківці Чернівецької області – Історія, Основи правознавства, Громадянська освіта;
- Примаченко Сергій Володимирович – Софіївська Борщагівка Київської області – Хімія;
- Проць Олена Романівна – Морозовичі Львівської області – Українська мова, Українська література, Зарубіжна література;
- Радченко Яна Андріївна – Умань Черкаської області – Українська мова та література;
- Роботницька Катерина Олександрівна – Київ – Українська мова;
- Романов Максим Вячеславович – Харків – Географія;
- Рутковська Альона Михайлівна – Київ – Англійська мова;
- Савіцька Ганна Федорівна – Шептицький Львівської області – Інформатика;
- Сакович Людмила Сергіївна – Львів – Українська мова та література, Зарубіжна література, Польська мова;
- Сербін Ольга Василівна – Калуш Івано-Франківської області – Українська мова та література;
- Сергієнко Всеволод Сергійович – Безлюдівка Харківської області – Історія, правознавство;
- Сєрік Ольга Вадимівна – Чугуїв Харківської області – Біологія, Екологія, Географія "Пізнаємо природу";
- Сидоренко Ярослав Ігорьович – Кропивницький Кіровоградської області – Англійська мова;
- Стецюк Андрій Сергійович – Черкаси – Історія;
- Сушко Тетяна Миколаївна – Ірпінь Київської області – Початкові класи та Українська мова;
- Тарасюк Олександр Миколайович – Володимир Волинської області – Історія, факультатив "Підприємництво в дії";
- Телець Юрій Володимирович – Київ – Українська мова та література;
- Телішевська Лілія Степанівна – Львів – Українська мова та література;
- Чернюк Альона Валеріївна – Миколаїв – Німецька мова;
- Черняк Ольга Євгенівна – Українськ Донецької області – Інформатика, Основи здоров'я, "Здоров'я, безпека, добробут";
- Шаламов Руслан Васильович – Харків – Біологія та екологія;
- Штефан Ліна Леонідівна – Харків – Українська мова, Українська література, Зарубіжна література.
Зауважимо, що цьогоріч до списку півфіналістів увійшли 54 педагоги замість традиційних 50 – через однакову кількість балів на межі рейтингу.
1 вересня оголосять імена десяти фіналістів премії. 4 жовтня, у Всесвітній день учителя, назвуть ім'я переможця конкурсу. Він або вона отримає 1 мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії.
Нагадаємо, що українська вчителька Леся Павлюк потрапила до списку 50 найкращих педагогів світу.