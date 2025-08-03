Оголосили півфіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2025. Вони боротимуться за звання найкращого цьогоріч.

Це 50 освітян, які щодня доводять: учитель – лідер, наставник і агент змін. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіторію.

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Хто увійшов у топ учителів 2025 року?

Ці педагоги працюють у різних куточках України, викладають різні предмети, мають різний досвід, але всіх їх єднає одне: вони змінюють майбутнє. Своїми підходами, ідеями та прикладом. Вони є натхненням для дітей, колег й цілої освітньої спільноти.

Список найкращих цьогоріч:

Арінархова Ганна Олександрівна – Київ – Хімія, Пізнаємо природу, STEM;

Атамасенко Євгеній Михайлович – селище Калинівка Київської області – Хімія, курс STEM;

Бабак Марія Олексіївна – місто Івано-Франківськ – Українська мова та література;

Бабенко Володимир Петрович – Полтава – Інформатика;

Бєлякова Юлія Олександрівна – Запоріжжя – Англійська мова;

Білоголовко Марина Василівна – Чернівці – Англійська мова;

Большакова Олена Анатоліївна – Кременчук – Початкові класи;

Бородін Олексій Іванович – село Софіївська Борщагівка Київської області – Початкові класи;

Бутурлим Тетяна Іванівна – Ніжин Чернігівської області – Українська мова та література;

Власенко Людмила Сергіївна – Житомир – Українська мова та література;

Власова Наталія Сергіївна – Дніпро – Історія, Громадянська освіта;

Власюк Василь Васильович – Славута Хмельницької області – Українська мова та українська література, Зарубіжна література;

Гарбовська Тамара Василівна – Попівка Полтавської області – Українська мова та література, Зарубіжна література;

Головань Вікторія Валеріївна – Київ – Біологія, Хімія;

Деменік Людмила Ростиславівна – Луцьк – Фізика, Астрономія, Інтегрований курс "Пізнаємо природу", STEM;

Желебовська Вікторія Миколаївна – Одеса – Початкові класи;

Іщенко Надія Петрівна – Новоукраїнка Кіровоградської області – Інформатика, Технології, Креслення;

Кондратюк Віктор Іванович – Коростишів Житомирської області – Математика, Фізика, Астрономія;

Кравчук Костянтин Григорович – Хмельницький – Образотворче мистецтво, Інформатика;

Лебідь Марина Олексіївна – Полтава – Українська мова та українська література, Зарубіжна література;

Літвінова Олена Олександрівна – Київ – Корекційно-розвиткові заняття для учнів з особливими освітніми потребами;

Обідченко Оксана Олександрівна – Волноваха Донецької області/місто Чортків Тернопільської області - Українська мова та література, Зарубіжна література;

Ометюх Юлія Ярославівна – Львів – Мистецтво;

Пахомов Юрій Дмитрович – Івано-Франківськ – Хімія, Пізнаємо природу;

Первова Марина Марківна – Миколаїв – Англійська мова;

Перехрист Наталія Андріївна – Тернопіль – Інформатика, Англійська мова;

Пічкур Богдан Анатолійович – Махнівка Вінницької області – Географія, Пізнаємо природу, Моя планета Земля, Робототехніка, Захист України;

Плющ Юлія Олегівна – Костопіль Рівненської області – Початкові класи;

Погрібняк Ольга Сергіївна – Київ – Історія;

Полякова Наталія Олександрівна – Запоріжжя – Англійська мова;

Пономарець Ірина Олександрівна – Пологи Запорізької області – Англійська мова, Країнознавство (США, Великобританія), Основи медіаграмотності;

Попадюк Микола Миколайович – Чернівці – Історія, Громадянська освіта, Правознавство, Основи критичного мислення та міжнародне гуманітарне право;

Попович Олексій Васильович – Вашківці Чернівецької області – Історія, Основи правознавства, Громадянська освіта;

Примаченко Сергій Володимирович – Софіївська Борщагівка Київської області – Хімія;

Проць Олена Романівна – Морозовичі Львівської області – Українська мова, Українська література, Зарубіжна література;

Радченко Яна Андріївна – Умань Черкаської області – Українська мова та література;

Роботницька Катерина Олександрівна – Київ – Українська мова;

Романов Максим Вячеславович – Харків – Географія;

Рутковська Альона Михайлівна – Київ – Англійська мова;

Савіцька Ганна Федорівна – Шептицький Львівської області – Інформатика;

Сакович Людмила Сергіївна – Львів – Українська мова та література, Зарубіжна література, Польська мова;

Сербін Ольга Василівна – Калуш Івано-Франківської області – Українська мова та література;

Сергієнко Всеволод Сергійович – Безлюдівка Харківської області – Історія, правознавство;

Сєрік Ольга Вадимівна – Чугуїв Харківської області – Біологія, Екологія, Географія "Пізнаємо природу";

Сидоренко Ярослав Ігорьович – Кропивницький Кіровоградської області – Англійська мова;

Стецюк Андрій Сергійович – Черкаси – Історія;

Сушко Тетяна Миколаївна – Ірпінь Київської області – Початкові класи та Українська мова;

Тарасюк Олександр Миколайович – Володимир Волинської області – Історія, факультатив "Підприємництво в дії";

Телець Юрій Володимирович – Київ – Українська мова та література;

Телішевська Лілія Степанівна – Львів – Українська мова та література;

Чернюк Альона Валеріївна – Миколаїв – Німецька мова;

Черняк Ольга Євгенівна – Українськ Донецької області – Інформатика, Основи здоров'я, "Здоров'я, безпека, добробут";

Шаламов Руслан Васильович – Харків – Біологія та екологія;

Штефан Ліна Леонідівна – Харків – Українська мова, Українська література, Зарубіжна література.

Зауважимо, що цьогоріч до списку півфіналістів увійшли 54 педагоги замість традиційних 50 – через однакову кількість балів на межі рейтингу.

1 вересня оголосять імена десяти фіналістів премії. 4 жовтня, у Всесвітній день учителя, назвуть ім'я переможця конкурсу. Він або вона отримає 1 мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії.

Нагадаємо, що українська вчителька Леся Павлюк потрапила до списку 50 найкращих педагогів світу.