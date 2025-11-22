Не "голольод": як правильно назвати шар льоду на дорозі

В Україні у другій половині листопада вирує зимова погода. В окремих областях випав сніг і подекуди "хазяйнує" мороз.

Дорога при цьому вкрилася тонким шаром льоду. 24 Канал з посиланням на відео тренерки з мовлення Вікторії Хмельницької розповість, як назвати це явище українською правильно

Як буде "голольод" українською?

Часто шар льоду на дорозі українці люблять називати "гололід" або "голольод". Але це неправильні назви.

Вікторія Хмельницька підказала, як правильно сказати. Вона запропонувала такі милозвучні варіанти:

ожелЕдиця;

ожелЕдець;

ожеледь;

позлИтка;

голощІк;

полЕдниця;

слизОта.

Чи є ожеледь і ожеледиця синонімами?

Український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко при цьому пояснив різницю між словами "ожеледь" і "ожеледиця". І уточнив, що ці слова – близькозвучні, проте позначають різні явища.

Ожеледь – це тонкий шар льоду на різних предметах: деревах, дахах, дорогах, дротах – але переважно з невітряного боку. Ожеледь утворюється з намерзання крапель, переохолодженого дощу або мряки.

А ожеледиця – це лід на поверхні землі, що утворився після відлиги або дощу в результаті похолодання до мінусової температури. А також унаслідок замерзання мокрого снігу, дощу або мряки від зіткнення із сильно охолодженою поверхнею.

Загалом мовознавці радять розрізняти ці два поняття, інформує ресурс "Мова – ДНК нації".

Ожеледь – кристали льоду або снігу, якими обростають стовбури й гілки дерев, дроти тощо: вкриватися ожеледдю, слабка ожеледь уранці.

Ожеледиця – тонкий шар льоду на поверхні землі: ожеледиця на дорогах, братися ожеледицею.



